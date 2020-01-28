大批湖北居民抵港机场被拒入境人数众多遣返缓慢

香港26日晚上10时半宣布27日凌晨开始禁止湖北省居民及过去14日曾到过湖北省的人士来港，以防止武汉肺炎蔓延，由于时间仓促，大批大陆人在香港多个出入境口岸被拒入境要返回内地，其中在国际机场机场一批湖北居民及内地人昨晚乘客机抵港后，因涉及新规定全被入境处拒绝入境，惟因人数太多，需时安排，加上要照顾部份人的意愿，其后部份人获安排返回大陆，至今日凌晨仍然有人滞留在机场禁区。

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澳门早在26日早上已经宣布从27日开始禁止湖北居民入境，宣布的时间比香港还早了接近10个小时。

在新规定下，香港各出入境通道都有湖北人或14日前曾到过湖北省的内地人被拒绝入境，27日凌晨零时至下午5时已接近400人，其中在陆路深圳湾海关一度有40多人被拒入境，罗湖亦一度有30多人同时被拒，机场亦有数十人。被拒入境内地人事后陆续获安排经深圳或珠海返回内地，但一批昨晚乘客机抵达机场的湖北省居民及内地旅客，因人数太多，入境处需要时间安排，及要了解他们想经何处通道返回内地，加上部份内地人疑担心返回大陆后会被隔离，致返回内地安排一直被拖延，至今日凌晨零时，仍然有人滞留港境。

据目击者称，被困机场的内地旅客，至少有20人被安排在同一间房内，大部份人都戴上口罩，一脸无奈。

本身是医生的立法会议员郭家麒接受苹果日报查询时指，若事件属实，特区政府、食衞局等难辞其咎，因为武汉肺炎疫症肆虐多时，港府虽已后知后觉于周一凌晨起封关限制湖北省或及任何过去14日到过湖北省的人士进入香港，但竟遗漏了安排入境湖北或武汉的旅客的安全措施，林郑政府要好好检讨，及早亡羊补牢。另一名立法会议员涂谨申则指，若事件中有内地省市拒收这批湖北人，更反映内地对疫情的担心和忧虑，而且武汉市公布有500万人离开武汉，这批人可能已去到其他省份成为潜在带细菌者，认为港府应加大封关省市名单。

郭家麒指，特区政府每年都有进行跨部门的大型灾难应变演习，他记得当中包括假设有疫症在机场发生的演习，当时曾在机场露天空旷地方设置临时检疫区，以隔离怀疑来自疫区的旅客。他指，近日他曾在立法会向政府提出相关要求，并再去信特区政府提示，但特区政府全无反应，他指今次事件再次凸显特区政府在预防武汉肺炎疫症上的无能及无远见，他希望今次事件只是一场虚惊，但更希望港府吸取教训，及早在机场设置临时检疫区，避免同类事件重演，守住机场。

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