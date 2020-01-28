香港酒店工会“紧急要求”港府禁止所有大陆人来港

武汉冠状病毒确诊数字不断上升之际，香港酒店工会向港府发出“紧急要求”，要求立即禁止所有中国境内的人来港，直到武汉肺炎疫情受控。应对疫情总比香港早一步的澳门，从27日开始已经着手调查仍留在澳门的逾千名湖北旅客，如没有冠状病毒病症者可自行离开，否则将被统一管理，强制安置在隔离中心。

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网媒立场新闻引述香港酒店工会指，近日收到多间酒店的员工反映，全港多间酒店曾接待来自疫症爆发地区的旅客，更经常有大陆客在酒店无遮掩口鼻不断咳嗽，部分旅客甚至发烧，“前线同业们深感生命受到威胁”；要求政府立即禁止所有中国境内的人来港，直到武汉肺炎疫情受控。

工会指，澳门政府将在澳门的约 1110 名湖北旅客集中统一在隔离中心隔离，呼吁港府都把握防疫黄金时间，立即实施类似澳门政府的应变措施，并接纳医管局员工阵线及医护行业工会的呼吁，禁止所有中国境内人士到香港；他们又呼吁各酒店，停止接收所有来自武汉市及湖北省的旅客，并和员工联合去信港府，要求立即提高应变措施。

澳门至今有 6 宗确诊新型冠状病毒肺炎个案，澳门政府从27日起，调查仍留在澳门﹑来自湖北的 1113 名旅客。截至27日下午 2 时，一共有 144 名旅客在澳门警方协助下离境；有 4 名湖北旅客入住隔离中心，分别是一对父女和一对母女。

两个隔离营分别是黑沙青年旅舍及市政署黑沙海滩培训中心。澳门政府表示，治安警今日上午 9 时起，派出 200 名警员巡查全澳门 86 间酒店、公寓及宾馆。截至下午 2 时，共有 144 人在警方协助下离境，分别是 77 男 67 女；有 4 名湖北旅客入住黑沙青年旅舍，分别是一对父女和一对母女；大部分湖北省旅客已于较早前自行离开澳门。

另外，自今日起，澳门规定任何从湖北省到澳门的非澳门居民，及访澳前 14 天内曾到湖北的人士，都需提交医生证明书，证明没有感染新型冠状病毒才可以入境；又禁止所有在过去 14 天内曾到湖北的人士进入赌场等娱乐场所。

如有澳门学生在武汉读书，回澳门不足两周，当局呼吁相关学生自我隔离 14 天，又称不排除再延迟开学；而非澳门学生在澳门就读高等院校，可由高教局统一购买口罩。此外，澳门公务员上班时亦需填写健康申报表。

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