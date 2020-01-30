两名武汉客来港四处游玩六天后确诊病毒现被隔离

两名在武汉封城之前一天到香港的旅客，在香港六天期间，分别入住港岛和九龙两家五星级酒店以及四处游玩购物并出外用膳和探亲，直至前晚28日晚上才被确诊染上武汉冠状病毒，专家医生黄仁匡认为，假如香港再不全面封关，只会是“全港一齐埋单”。

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加上这两名新增确诊病例之后，香港个案至今已经增加到10宗。另外，威尔斯亲王医院两名内科医生昨出现怀疑感染病征，其中一人有发烧症状；院方随即安排二人隔离，并抽取样本作快速测试，料今日有结果。两名医生病征轻微，日前曾接触过武汉肺炎病人，当时他们有穿着全套防护装备。消息指由于现在同时是流感高峯期，医生出现呼吸道病征未必一定与武汉肺炎有关，需待快速测试结果，判断下一步行动。

衞生防护中心传染病处主任张竹君昨在记招表示，两名在玛丽医院求诊的病人对新型冠状病毒测试初步呈阳性，现时正隔离治疗，至29日晚上确诊。病人是来自武汉的夫妇，73岁女患者发烧至体温38℃，72岁男患者肺部X光片“有花”。目前确诊个案包括三对年长夫妇，显示长者可能较易受感染。张竹君称，当局会跟进两人曾入住酒店情况，为两人房间清洁的员工及相关房间的下一位住客都会列为密切接触者需隔离，同层其他住客只需医学观察。其他曾与两夫妇接触至少15分钟才算密切接触者，如果只是纯粹身边走过不算接触。

卫生防护中心昨凌晨透露，新确诊的武汉夫妇1月22日乘坐国泰港龙航空KA853班机由武汉到香港，即日入住香港W酒店至前日。其后，二人前日曾到访香港丽思卡尔顿（W酒店）及香港四季酒店，并从四季酒店乘救护车到玛丽医院及入院接受隔离治疗。两人1月25日出现发烧，现时情况稳定。他们的呼吸道样本证实对新型冠状病毒呈阳性反应。

中心即时展开流行病学调查及追踪接触者，五名酒店职员被列作密切接触者，被送往麦理浩夫人度假村接受隔离监测。其他接触者中，一人因出现病征正在玛丽医院接受隔离治疗，其余会进行医学监察。调查仍然进行中。

据了解，两患者亦曾到过IFC（国际金融中心），前日由四季酒店职员发现有人发烧，于是唤救护车。消防处前晚11时18分接报中环四季酒店大堂有一对武汉游客不适，需召唤救护车，两人由穿着全副防护衣物的救护员送往玛丽医院。据记者昨观察，四季酒店派出多名员工清洁大门及地下大堂，清洗得相当仔细。

医生组织杏林觉醒成员黄任匡指出，新增个案证明政府防疫措施严重落后于形势，两名患者可入境及四处活动，传播病毒近一星期才被发现，其间到过不少地方及接触过不少人，大大增加社区爆发风险。政府若不亡羊补牢全面封关，2003年沙士悲剧恐将重演，“公立医院爆厂，经济又差，市民每日都会听到有人死，全香港一齐埋单”。

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