奸商劣质口罩充斥香港市面海关进行大规模巡查

香港海关出动200人对出售口罩的药房和商店展开大规模巡查行动，确保市面出售的口罩符合商品说明条例。

在“一罩难求”的香港，奸商不但乘机抬哄价格或囤积居奇口罩，有些甚至售卖二手或薄如纸张的口罩牟利，港府宣布海关已从27日开始展开代号“守护者”的全港性大规模特别行动，并出动近200名海关人员，全面巡查全港各区及检视市面上出售的外科口罩，确保市面出售的外科口罩产品符合《商品说明条例》及《消费品安全条例》的规定。截至29日为止，已经巡查超过180个出售外科口罩的零售点，行动将会继续。

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但根据港府发布的新闻，海关至今似乎并未发现或逮捕任何触犯上述法例的商号或个人。然而香港网上已经盛传一张名单，上面列出多家出售劣质口罩的药房和商店。根据网媒香港01报道，有些市面出售的所谓口罩薄如纸张，在灯光下几乎完全透光，虽然有三层结构但防水极差，形容此等口罩“喷水即破”。

港府宣布，海关已于1月27日展开代号“守护者”的全港性大规模特别行动，今次巡查行动的主要目的，是针对涉及虚假来源地声称、不符合消费品安全标准，以及伪冒商标的外科口罩。目前已作巡查的零售点包括连锁店铺、药房、药行及日用品店等。行动中除试购外科口罩作安全测试外，亦已联络品牌持有人，以协助确定品牌真伪及来源地的真确性。海关亦从网上购物平台试购相关物品，检视其商品说明、安全性及商标。

政府发布的新闻指出，“守护者”行动将会持续进行，以确保市面上出售的外科口罩符合《商品说明条例》及《消费品安全条例》。行动中如有发现违规行为会马上公布。

根据《商品说明条例》，任何人在营商或业务过程中供应已应用虚假商品说明的货品，或管有已应用虚假商品说明的货品作出售用途，或销售或为售卖用途而管有冒牌物品，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款50万元（港币，下同）及监禁5年。

至于《消费品安全条例》，任何人如进口、制造或供应未能符合一般安全规定的消费品，即属违法。违例者首次定罪最高可被判罚款10万元及监禁1年，而其后各次定罪最高可被判罚款50万元及监禁两年。

另据香港01报道，由于香港口罩供不应求，各区药房有售卖不明来历散装口罩，每个平均售价3至5元不等。报道指，从药房选购的8款外科口罩，店员声称产地分别来自中国、菲律宾、日本、香港等，部分更是产地不明。记者其后测试口罩透光程度、表层防水力，以及剪开口罩了解其内层结构，发现品质参差不齐。有口罩质地薄如纸，在灯光下几乎完全透光，虽然有三层结构但防水极差。

有医生担心，若非独立包装的口罩曾经人手处理，而所在地出现疫情社区爆发，有关口罩或有机会被污染。他建议，若市民在社区使用口罩，若没有更好的口罩选择，“有总好过没有”。

根据报道，市面上购买的8款口罩，当中6款是药房用胶袋包装，平均每个口罩售价5至9元，且没有从包装列明来源地，部分店员亦未能明确说明口罩来源，仅称“不是大陆就是菲律宾啦”。此外，有口罩包装粗糙，数个非独立包装的口罩装入透明胶袋，再用一张胶纸封口，包装十分简陋。其余两款则为较知名口罩，当中一款早前更被消委会评为九分（十分为满分）。

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