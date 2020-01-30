武汉肺炎延烧：台湾增至9人 印度和菲律宾也现首例

路透社引述台湾中央流行疫情指挥中心周四报道说，本地新增一例家庭群聚的新型冠状病毒感染确诊个案，令确诊个案增至九例。同一天，印度和菲律宾也发现首位确诊感染者。

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报道说，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中指出，该例定义在家庭群聚，属于没有症状的感染者，是轻症的情况，至于其他八例都非常稳定且持续进步中。此外，也决定对口罩全面征用与调控，将分配给第一线的公务与医疗单位，并会控制征收的价格。

路透社引述台湾总统蔡英文当天稍早称，因应武汉肺炎疫情，将稳定股汇市，减少短线心理因素的冲击，并将辅导企业做好防疫，使生产能量及销售通路不受影响。

同一天，路透社班加罗尔消息称，印度南部喀拉拉邦一名病人的新型冠状病毒检测结果为阳性，这是该国报告的首例感染病例。

印度政府声明称，这名病人是中国武汉大学的一名学生，目前情况稳定，并隔离在一家医院中。

原先全力围堵的菲律宾也破功了，路透社说，该国卫生官员确认出现首例新型冠状病毒病例。

菲律宾卫生部长杜克（Francisco Duque）在记者会上表示，一名38岁的中国女性1月21日从武汉抵达菲律宾，其新型冠状病毒检测结果为阳性。这名病人正在一家政府医院内接受隔离，目前没有症状显现。

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