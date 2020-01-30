香港五间酒店拒接湖北人专家建议警方巡查酒店隔离鄂客

一场无名冠状病毒疫情，湖北人竟然成为全国闻风色变避之则吉的“族群”，大陆内地如是，香港也如是。由于湖北疫情确诊数字直线上升，香港已有至少五间酒店拒绝湖北旅客入住。香港大学感染及传染病中心总监何栢良建议港府跟随澳门后尘，派警员到酒店强制隔离或送走湖北旅客。

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澳门治安警察局28日已经合共巡查86间酒店、公寓及宾馆，截至下午2时共协助144名湖北人离境，其中有77男67女，包括11名儿童。澳门旅游局称，日前已要求各酒店通知来自湖北的旅客，可选择离开澳门或政府安排入住隔离营，旅游局稍后会再向全澳酒店发通知，假设日后遇到来自湖北或武汉旅客，或曾到武汉旅客不能入住当地酒店，并由政府统一集中管理。

香港酒店工会主席告诉苹果日报，目前拒收鄂客的酒店仍属少数，他希望其他酒店加入抵制，并支持何栢良建议。香港酒店工会日前已经强烈建议港府对来自大陆的旅客全面封关，否则将采取进一步行动。但特首林郑月娥日前在记者会宣布第二阶段的封关措施时，仍然保留人流最多的罗湖口岸继续开放，并声称全面封关有困难云云。

何栢良接受香港电台访问时表示，香港有逼切全面封关，并采取严厉防疫措施“追上去”，未来14天完全堵截所有内地人入境，并效法澳门做法，派警员到酒店，强制隔离武汉或湖北人，或者将他们送返内地。他形容香港现与新型冠状病毒是“零距离”，忧心若广东省爆发第二波疫情，或出现社区爆发，香港难免失守。

酒店业工会主席徐先生则支持建议，认为从源头制止病毒成效较大，并透露目前已有至少五间酒店停止接收来自湖北或武汉的旅客。其中旺角维景酒店向苹果日报确认，在港府宣布拒绝湖北人入境当日，已经拒收来自当地的旅客。

徐先生表示，目前拒收武汉或湖北旅客的酒店仍属少数，担心影响前线酒店业人员及港人的健康，即使从业员询问，“他们（旅客）未必会讲真话”，感染风险大，呼吁更多酒店加入抵制鄂客。

网上流传有三名发烧武汉旅客到酒店求宿被拒，香港酒店业主联会执行总干事李汉城表示，已向有关酒店查明消息是“假新闻”，联会昨向会员酒店发信，提醒询问旅客过去14日曾否到湖北等。他并称，为配合政府联络在港湖北人，已将相关问卷发予各酒店，料短期内有结果。他又相信，经内地及香港政府双重把关下，抵港旅客风险较低，但酒店仍有权决定是否拒绝鄂客。

食物及衞生局未有正面回应何栢良建议，重申正透过业界接触各酒店，联络来自湖北的旅客。

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