承载生命源头的台湾文化奖章首颁予法兰西学院院长等挚友

为表彰在国际间热心支持台湾文化交流、促进国际了解及具特殊价值或重大成就者的国际友人，台湾文化部由郑丽君部长推动下对外颁授文化奖章。首次授勋典礼于2月3日在驻法代表处举行。首批奖章得主有六位：法兰西学院Xavier Darcos院长、人文政治科学院Jean-Robert Pitte终身秘书、Marianne Bastid-Bruguière院士、Pierre Delvolvé院士、Daniel Andler院士、前秘书Pierre Charau先生。

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亲莅巴黎主持授勋仪式的台湾文化部长郑丽君对现场嘉宾表示，台法文化奖即将迈入第25个年头，也产生了42位得主。这么多年来，身为台法文化奖共同主办方 法兰西学院一直支持台法文化交流，激励法国学者对台湾的研究不断深化，并促进双方艺文机构的合作蓬勃发展。她个人今天能将首批文化奖章颁给Xavier Darcos院长等六位对台具有卓越贡献的珍贵挚友，心中满是感念感谢！

另外，典礼地点选在中华民国驻外使馆，驻法处吴志中代表指出，这格外彰显台湾心系国际友谊。

值得一书的是，文化奖章的设计有特殊的意义，以盛开的台湾原生蝴蝶兰为造型，再用台湾传统缠花（春仔花）工艺为意象所创作。原生蝴蝶兰的学名(Phalaenopsis amabilis)，因为其中有着台语的谐音，在台湾又称「台湾阿嬷」，那是很亲昵、很传统地道的对祖母的称呼，象征着生命的来源。至于缠花（春仔花）传统工艺，今年甫获台湾文化部公告登录为「重要传统工艺」无形文化资产，它是以绣线手工缠绕组合成花型的装饰品，是台湾传统喜庆时的吉祥对象，在主角与宾客身上都会配戴，象征着喜气。

因此，这个奖章的意义，就如同郑丽君部长所说的那般：除了感谢，也代表着一份对挚友们的深远祝福，更期待未来，双方在文化交流上拥有更紧密的友谊。

典礼酒会上，得奖人之一Pierre Charau老师受访时说，这个文化奖章对自己意义非凡之处即在于与台湾45年的友谊！同时也见证他在情感上是半个台湾人了！针对记者提问身为法国人、文化人对台湾最大的认同是？他回答说：“就是最近4年发生的现象，以前法国人比较亲中国，可是他们最近发现了中国的价值跟法国的价值完全不一样，实际上他们也发现了台湾的民主价值、自由价值是跟我们法国这个人文文明的价值一样！所以有更多人现在开始亲台湾；比方说，刚刚Xavier Darcos院长讲的，他强调台湾和法国两国真的很重视自由和民主！”

确实，在这个基点上台法交流也得以持续深化与扩展到更多的领域！

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