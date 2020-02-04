台法文化奖得主的奉献让世界看见台湾文化的独特性与普世性

第24届台法文化奖颁奖典礼于周一3日晚在法兰西学院举行，本届得主有两位分别是：台原亚洲偶戏博物馆馆长罗斌（Robin Ruizendaal）及法语台湾研究学会获奖。据共同主办机构法方评审主席Jean-Robert Pitte指出，两位得主多年来一直在不同的领域工作，但都达成了相同的目标，即增进世人对台湾及其文化的了解。第三次前来主持授奖仪式的郑丽君部长也表示，1996年创立的文化奖就是为鼓励更多人在不同领域持续探索台湾文化，并促进台欧文化的交流，让台湾和世界牵起友谊的手。

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当晚郑丽君部长在致辞中说：“两位得主长年的努力，让我们彷佛又看见了台湾文化的独特性与普世性。罗斌先生致力在当代社会中重现创新、蜕变的台湾传统文化，而法语研究学会则致力让世界认识台湾文化及民主发展历程中值得探索的经验与价值。台湾文化，正因为历史、地理的特殊因素，融合了最多元的传统，并在近一世纪以来，透过思想、文学、艺术、戏剧、影音等各领域所开展的文化运动，孕育了民主化所立基的人文精神与普世价值基础；民主化后的台湾，更随着思想与创作的充分自由发展，文化愈见繁花盛放，展现多元、包容、开放与创新的当代特色。”

荷兰籍的偶戏研究者罗斌（Robin Ruizendaal）自2000年起担任台原亚洲偶戏博物馆馆长，迄今办理上百场展览推广台湾与亚洲偶戏，并透过台原偶戏团将台湾文化发扬推广至全球五十余国演出，不至于此，他还撰刊多篇有关台湾偶戏的学术文章、筹办教学工作坊及办理台湾原住民传说《台湾不见了》光影课程巡回等计划。

致感谢词中，罗斌馆长很感性地说：“1993年，我定居在台湾，不久后，我发现世界对此岛屿的了解很少以及同时台湾民众对于外界的知识也不足。在过去的几十年中，我试图成为不同文化之间的桥梁，让大家珍惜在生活中像偶戏小而美的事情。作为在台湾工作的外国人我扮演着独特的角色，因为我为本地和国际观众诠释当地文化。有些人感觉外国人而不是台湾人在从事这项工作感到羞耻，我总是试图解释，表演艺术是人类共同文化遗产的一部分，我们大家也必须共同努力促进和保存这个艺术。作为外国人，我会特别注意在规划展览和创作表演时的文化敏感性，并始终与当地艺术家，专家以及我们的博物馆和剧团的人密切合作。”

台原亚洲偶戏博物馆馆长在总结特别提到：“人们问我：你未来有什么愿望吗？（我想）台湾拥有亚洲最独特的偶戏文化，有300多家传统和现代的偶戏团以及一个偶戏电视频道，也有全世界最大的学生偶戏比赛，有上百个学校剧团竞争。我希望台湾有一天会建立一座偶戏学校，有三年健全的现代和传统的偶戏教育，并向本地和国际学生开放。这将保证传统偶戏的传承, 也是能探索偶戏新方向。我们应该尊重生活中的微小珍贵事，并继续在彼此之间以及台湾与欧洲之间架起桥梁，在这个当今人们都在燃烧桥梁的时代中。”

另一位新科得主为一学术平台：法语台湾研究学会（，Association Francophone d’Études Taïwanaises）。该学会成立于2010年，宗旨为发展与促进法语圈对台湾之学术研究，透过研讨会、座谈会与圆桌论坛等方式传播关于台湾之文化与科技讯息，并参与法语区世界与台湾间之文化与知识交流。预定于2020年年底于巴黎举办法语台湾研究大会，是学会本年度的重头戏，本次文化奖所得奖金亦将作为主要经费。

据代表AFET领奖的理事长Jérôme Soldani表示，这一大型研讨会将回顾法语台湾研究的基础，探讨其发展现况，并对其前景进行前瞻性的展望。此外，研讨会将遵守法语台湾研究学会的承诺，即其提倡的并非政治运动，而是学术运动。学会的章程载明尊重所有的政治立场，但不倾向任何立场。这是学术辩论得以进行的必要条件，由于台湾的政治地位特殊，这一原则尤为重要。我们每个人都必须抛开自己的政治倾向，才有可能进行不偏不倚的知识探索。

另外，在巴黎举行颁奖典礼前，郑丽君部长和法国法兰西学院人文政治科学院终身秘书皮特(Jean-Robert Pitte)去年9月也在台北完成签署台法文化奖第5度续约。

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