新冠病毒来袭:澳门关闭所有赌场

澳门今天2月4日宣布关闭所有赌场和娱乐场所15天。博彩业是前葡萄牙殖民地澳门的经济命脉。关闭赌场犹如自掐命门，澳门特首表示，做出上述决定很难，但为了居民健康，必须这样做。

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澳门一名57岁男子被确诊感染新冠病毒后，澳门特首贺一诚今天2月4日宣布关闭所有赌场和夜店等场所15天。他向媒体表示，这个决定很艰难做出，但是为了澳门居民的身体健康，他有责任决定这样做。

博彩业被认为是澳门经济的主要支柱。被要求关闭15天的企业有40来个，包括博彩企业和夜总会，游戏吧，酒吧，网吧，游戏吧，电影院，剧院，马会，彩票公司等等。

贺一诚表示，他与澳门所有博彩业的代表定于今天下午碰面。据香港电台报道，澳门经济财政司司长李伟农说，6间博企与贺一诚开会时，承诺不会对相关员工实施无薪假，并会向不能上班的员工支付薪酬。大家认为面对疫情不应盲目乐观，也不能恐慌性悲观。

中国官方通报的新冠病毒武肺感染人数20400例，新增死亡病例64例，累计425例，超过2003年萨斯在内地造成的349死亡病例。

除了一名57岁澳门男性居民被确诊感染新冠病毒之外，今天还有一名29岁的澳门女性居民被确诊感染。澳门特首贺一诚根据最新确诊的病例判断，澳门可能已经出现人传人疫情。

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