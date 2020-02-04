香港肺炎感染者乘坐过的游轮在日本引起大骚动

一名80岁的香港男性从日本回港后被确诊感染新型冠状病毒，他曾搭乘日本大型豪华游轮钻石公主号，现在乘坐该游轮的约3700名乘客和船员正在接受检查，该游船不被允许靠港，乘客不被允许上岸。

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游轮1月20日从横滨启程，22日停靠日本鹿儿岛，25日抵达香港，感染肺炎的香港男性1月10日经罗湖口岸到内地逗留数小时；于1月17日与两女儿由香港乘飞机前往日本东京，20日从横滨乘船，1月25日在香港下船，该船之后驶往越南、台湾，2月1日停靠那霸，再抵达横滨。

关于钻石公主号游轮内乘客和船员上岸的时期，日本官房长官菅义伟4日在记者会上表示：“从被确诊感染的男性于1月25日下船这一点出发，将以世界卫生组织（WHO）所认为的10天潜伏期为参考做出判断。”

该船乘客大半是日本人，其余的有来自美国、香港、澳大利亚等地的外国人。对全体人员的检疫完毕预计并得出结果要等到4日下午以后，在此之前所有人将在船内等候。

横滨市4日表示，该船将在5日以后靠岸，靠岸时间未定。

同时，据冲绳那霸检疫所发面的消息，同船的13名乘客在冲绳那霸下船，那霸检疫所方面没有透露下船的13人的所在和是否与香港感染者浓密接触，据说该感染者没有在那霸下船。

日本厚生劳动相加藤胜信在4日内阁会议后的记者会上表示：“将迅速而细致地确认他们的健康状况。”

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