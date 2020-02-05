港国泰航空要求员工无薪休假，美两大航空公司停飞香港

中国2019新冠状病毒疫情对经济的冲击日益显现。香港国泰航空公司总裁周三要求公司两万七千员工无薪休假三周，凸显该公司面对的窘境。同一天，美国两大航空公司宣布暂停飞往香港的航班。

广告 继续浏览后续

国泰航空公司总裁邓健荣5日通过网络视频讲话，要求公司无论一线员工，还是高级管理人员，均支持无薪休假的决定。他在视频讲话中解释说，由于新冠病毒疫情，公司经历了有史以来最困难的春节假期，而且不知道这种局面会持续多久。而公司经济已面对关键节点。他表示，面对这种不确定性，公司需要自保。他不排除公司还会采取其它措施的可能性。

国泰公司日前已经宣布短期内削减公司国际运输30%，其中90%为对中国的通运量。

国泰公司此前已经因为持续数月的反送中抗争运动而受到影响。春运通常是航运的高峰时期。但自年初以来，武汉肺炎疫情突发，造成运输流量大减。

许多国际航空公司近期都陆续削减或暂停飞往中国的航班，香港有时也被列入停飞名单。美国联合航空公司和美国航空公司5日宣布在2月20日以前，暂停飞往香港的航班。美联航空解释说，这是因为旅客流量大幅减少。美国航空公司则表示，该公司此前已经暂停对香港航班。这两家美国最大的航空公司此前已经暂停了飞往中国内地的航班。

在此之前一天，香港发生首例武汉肺炎死亡病例。截至5日，香港已有18例确诊病例，其中三例为社区感染。香港卫生当局4日表示，已不排除疫情在社区大规模爆发的可能性。

香港近日已陆续关闭几乎全部与中国内地联通的陆地口岸，深圳湾口岸和珠港澳大桥除外，机场也仍然开放。香港医务界再三要求港府全面封关，并为此自3日起发起医护人员罢工，向政府施加压力。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅