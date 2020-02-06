台侯任副总统赖清德迈进美白宫国安大门 台美关系上层楼 或见特朗普

正在美国进行访问的台湾“准副总统”赖清德，美东时间2月5日前往白宫国安会，与美国官员会谈约70分钟，尽管赖清德现无官职，但以台湾“候任”副总统的身份拜访，已创下台美断交以来拜会白宫国安会最高层级的纪录。赖清德面对媒体时，均微笑未发言，白宫也尚未对外释出，与赖清德会谈的人士与对话内容。

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据香港01报道，赖清德走进白宫国安会，创台美断交后最高层级纪录。而对于赖清德访美，中国国台办此前曾表态称，“任何人、任何势力妄图挟洋自重必将自食恶果”。

据该报道说，赖清德在5日下午1时，在访团顾问、前民进党立委萧美琴，台湾驻美代表高硕泰，台湾驻美代表处政治组组长赵怡翔等人的陪同下，进入白宫国安会，约70分钟后才走出白宫国安会；据了解，国安会由负责中国、台湾及蒙古事务的主任简以荣（Ivan Kanapathy）出来接待，带赖清德一行进入艾森豪行政大楼。赖清德访美行程，预计在美东2月6日出席美国“国家祈祷早餐会”，有机会见到美国总统特朗普（Donald Trump），7日则安排在“哈德逊研究所”与智库人士会谈，8日前往纽约，并从纽约返台。

赖清德前一日出席在美国国会举办的“国际宗教自由圆桌会议”致词，美国宗教自由大使布朗贝克（Sam Brownback）以“台湾副总统当选人”身分介绍赖清德，现场响起热烈掌声。赖清德在脸书表示，在台湾，民主与宗教自由同为重要资产，自由的宗教是台湾文化的必要基石，台湾将积极与美国与国际社会共同合作，保护珍贵的信该报道称，仰自由，让民众不因信仰受到迫害，为促进全球宗教自由共同努力。

消息说，另外，赖清德也在脸书介绍全世界最大的图书馆即位于美国华盛顿特区的国会图书馆（Library of Congress），他说，馆方特别将他的《看见未来》找出来，并在世界最大图书馆跟《看见未来》合照，也贴上自己的instagram帐号，和网友们分享。

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