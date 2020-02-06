台提升防疫措施级别，努力将疫情隔绝在境外

台湾中央流行疫情指挥中心2月5日宣布提升防疫层级，所有中国籍旅客在未来一段时间不能再进入台湾。图为中央流行疫情指挥中心监测应变官、疾管署副署长庄人祥

因应武汉新冠病毒疫情，台湾中央流行疫情指挥中心5日宣布提升防疫措施，自2月6日起，中国籍旅客暂缓入境台湾，同时，有港澳旅行史的民众，也须列入居家检疫，获准从港澳入境者，须自主健康管理14天。曾在2003年萨斯疫情时担任台湾疾病管制局局长、现任南台科技大学讲座教授苏益仁教授接受本台电话采访，强调台湾目前努力将疫情隔绝在境外，但未来几周防疫面对挑战。

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苏益仁：“台湾因为有过2003年萨斯防疫的经验，从那时就已经有准备，无论是人员，还是实验室或物资，都有完整储备。而且几乎每年都在演练。所以，这次疫情其实在去年12月底、今年1月初就启动 专家会议或境外阻截等。目前，台湾有13例确诊病例，但几乎都是从武汉后来的人，目前也没有社区感染的病例发生。未来两三个礼拜是个考验，因为是流感期，现在还有很多台商要返回，要隔离；还有从大陆来台就读的学生开学返校，等等，这些都是未来的挑战：要怎么隔离？要怎么检疫……我们希望没有漏洞。”

“另外，中国整个全境已经都发生疫情。所以，台湾昨天（5日）提升了防疫层级，所有中国籍旅客在未来一段时间不能再进入台湾。但这种做法和很多国家的做法一样。看看这样能不能把疫情隔绝在台湾境外，不要发生社区感染。但是未来疫情会有多大？我想，现在整个疫情超出当年萨斯的格局，所以防疫还是一个大的挑战。”

“很多数字我很怀疑是不是真有代表性”

苏益仁：“我相信，目前武汉医疗系统，医院照顾病人的能力和检验的能力都已经崩溃掉了。现在的很多数字我很怀疑是不是真有代表性。每天3000多人确诊武汉肺炎病例，那要筛检几万人。检验几万人的能量，医院怎么能有这样的能力去容纳几万人？检体怎么可以每天检验好几万人？这是相当困难的挑战，几乎是不可能的。所以，对很多的这些数据：到底感染人有多少？确诊率有多少？死亡人数有多少？这些数字都只能是‘仅供参考’”。

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