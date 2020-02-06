台湾今起禁港澳以外全中国各省人士入境国际邮轮禁入港

由于新型冠状病毒的病例已经涵盖中国所有省市自治区，台湾疫情指挥中心再度提升警戒，宣布今天起全中国各省人士都暂时禁止入境台湾。港澳人士虽然可以进入，但明天起，入境后需居家检疫十四天；至于外籍人士，十四天内曾在中港澳地区入境或居住的，明天起暂缓入境台湾。台湾观光局今天也宣布，即日起至29日，暂停旅行社组团前往香港、澳门地区旅游，但不含转机。

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之前大陆人士赴台，一天约七千至八千人，新型冠状病毒疫情爆发以来，台湾虽不断扩大禁止来台的省市名单，但每天仍有约五千人入境台湾，因此台湾疫情指挥中心决定今天起全面拉高边境防疫等级，禁止港澳以外的所有省份大陆籍人士入境。

台湾陆委会主委陈明通也宣布，中国大陆为红色旅游警示区域，希望台湾民众近期内不要前往中国大陆，港澳地区则是黄色旅游警示，建议台湾民众非必要不要前往。

另外，昨天福建省福州市公布了5区3县严格出行管制，甚至小区封闭管理，但福建和台湾之间一直有不少民众透过小三通往返，担心成为防疫漏洞，金门县及连江县公开呼吁台湾的疫情指挥中心暂停小三通。台湾陆委会表示，是否暂停小三通，这一两天内会决定。

台湾卫服部长陈时中今天也宣布，即刻起国际邮轮禁止停靠台湾各港口。主因是「钻石公主号」邮轮昨天停靠日本横滨港外，被验出游轮上有十位旅客确诊感染新型冠状病毒，而这艘邮轮曾在五天前，也就是1月31日停靠台湾基隆港，当天有一千多位旅客搭乘将近三十辆游览车，前往北台湾各地旅游，包括台北101、故宫、中正纪念堂、九份、野柳等。

由于禁令突然下达，以基隆港为母港的丽星邮轮「宝瓶星号」，前天(4日)刚从基隆港出港，预计明天返港，船上有一千多位台湾旅客，明天能不能上岸，成为头痛问题。台湾的确诊病例今天则增加到13例。

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