香港14日隔离令一出港人自求多福超市现抢购潮厕纸被扫精光

特首林郑月娥抵抗来自大陆的冠状病毒疫情，昨天（5日）宣布再一次的挤牙膏政策，从2月8日凌晨开始，所有从大陆来港的访客或港人，都必须经过14日的隔离。这是自从武汉出现莫名冠状病毒肺炎病毒之后，林郑政府第四次因应形势恶化而对来自大陆的旅客作出政策调整，反映港府从头到尾都是采取跟着形势走的被动政策，甚至被港人批评为跟着澳门走，而且跟也跟得半吊子。

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消息一去之后，香港社会立即出现超市抢购潮，厕所纸价格飞涨而且供不应求，超市存货几乎全被扫个精光。政府随即在网上澄清运送物资行业可获豁免。专家及议员均担心措施会吸引更多内地人来港避难求医。

医管局员工阵线认为，林郑仍然拒绝全面封关，难以确保隐形病患潜入香港，担心香港变成“大型隔离营”，令医疗系统百上加斤，宣布继续罢工。

由于现时隔离检疫免收费用，大陆人可先绕经澳门或外国再来港，令新措施效果成疑。民主党立法会议员涂谨申质疑新措施仍然容许大陆人入境，可能造成“冲关”效应，怀疑自己染病而忧虑不能在大陆获得治疗的人更会设法来港，因只要抵达香港口岸便可获安排入住隔离营，而且有医护人员监察健康，更可享用快速测试，证实无恙可留在香港避疫，染病亦可在港治疗，促请港府必须全面封关。他透露曾以短讯与政府高层联系，了解政府坚拒封关原因，对方回覆时举例指，全面封关后如中联办主任骆惠宁返大陆述职或工作后便不能回港。

林郑月娥在记者会表示，新增的三宗个案未能找到病源，令人忧虑香港已出现社区传播，未来14日非常关键，为防止病毒在社区扩散，行政会议已同意引用《预防及控制疾病条例》第599章权力制订附属法例，2月8日起从大陆入境人士，包括港人、大陆人和其他国籍旅客，均须强制接受检疫14天。

林郑称新措施两天后才生效是因需要时间制订法律框架，亦让跨境工作人士以及中港家庭有时间安排，劳工及福利局会支援受影响雇员及家庭。她称无法精准预计有多少人需接受检疫，但措施严厉，相信入境人数将大幅下降。

对于检疫具体如何执行，林郑却称稍后公布。昨傍晚各超级市场均出现排队抢购粮食和日用品的人龙，政府其后才在网上澄清会豁免从事物资和食物供应有关行业来往两地的人，不需接受强制检疫，吁市民毋须恐慌。香港入口蔬菜批发商会会长袁昌指本港每日有逾200车蔬菜到港，若司机要检疫，供应肯定受影响。

政府发言人5日晚指，近日多次有谣言传出，本港食米及厕纸等物资短缺，导致有市民抢购，甚至引起混乱，政府对有人在抗疫期间恶意散播谣言感到遗憾，对此等居心叵测的造谣者予以谴责，呼吁市民对谣言提高警觉，留意政府发放的资讯，以免被谣言误导。发言人指，政府实施的疫情防控措施不会影响内地与香港两地的货运。此外，政府已与主要食品供应商沟通，食品目前供应正常，没有来货不足的问题，主要食品类别包括食米、面食等亦有足够存货，市民毋须担心。

政府尽管再三保证物资供应充裕，但几乎所有超市货架上的日常用品，都空空如也，只会进一步加重主妇们的心理压力。

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