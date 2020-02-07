从来不闹口罩荒的警察疑竟有剩余物资私相授受

2020年1月底，一辆警车在街上公然将两盒口罩交给路边的一个妇女，全程被路经的车辆摄录机拍下。警方事后辩称口罩是警员自费买的。

香港最大的口罩生产者，是惩教署管辖下的坐牢囚友，而他们所生产的千万计的口罩，均交由政府集中分配，而政府又声称以医管局旗下的一线医护人员为最首要的供应目标，但医护人员工会阵线副主席罗卓尧7日表示，政府到今天也没有向他们交代如何为他们提供装备的计划，目前的配给连17年前的沙士（非典）时期也不如，但苹果日报报道，从来不闹口罩荒的香港警察，竟然被市民目睹将惩教署生产的CSi口罩怀疑以权谋私，私相授受交给其他人。事件被踢爆之后，警方竟然声称涉事警员的口罩是他私人所购买。

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根据报道，有市民日前就目击有警员从警车上将两盒怀疑CSi口罩递给一名妇人，质疑是以权谋私。警方开首回覆时未有否认交收的是口罩，仅称没有防疫用品被用作私人用途，后改口指涉事口罩由相关警员自费购买。有公务员就透露部份部门容许同事“预支”口罩配额，导致有人可将公用口罩带回家。

事发在上周日约7时45分，有市民的行车记录仪拍到前面一架车牌AM8064的警车，驶到石硖尾大坑东邨东海楼外面突然停车，一名在路旁等候的中年妇人随即步向车窗，车上有人将两个与旧款CSi口罩包装相似的绿色盒递给她，她收取后就往东海楼方向离去，警车亦即开走，交收历时仅10秒。

拍到片段的陈小姐（化名）表示，当时现场可以清楚见到该两盒是口罩，认为如果是政府内部口罩，则是以权谋私；即使是私人购买的口罩，都不应用警车送货，“只系大罪啲定细罪啲嘅问题。”

警方回覆记者查询时并未有否认片中警员交收的是政府口罩，仅指西九龙总区交通部已了解事件，“当中没有政府防疫用品被用作私人用途。”警察公共关系科直至深夜再补充回覆，称西九龙总区交通部初步调查显示，涉事口罩由相关警员自费购买，当中没有政府防疫用品被用作私人用途；又指警方正就事件中警车的使用问题展开纪律调查。

只限公务员执勤使用的口罩广泛流出，有负责非紧急服务的公务员透露，部门虽有规定每人每日只能取一个口罩于工作期间使用，不过由于部门人数众多，为方便故就安排同事一次过领取30个，相等于约1个月的配额，不排除有人因此可以将口罩带回家，私下转交家人使用。

政府曾经表示物流署有1,000万个CSi口罩储备，而存货的最早生产日期为2019年1月。不过现时不少部门向公务员派发的口罩均早于此日期生产，部份是早至2015年生产的批次，包装亦是旧款的绿色盒。

据悉，物流署过往每季都会按需求向各部门发放口罩、酒精纸巾等衞生用品，由于没有疫症时消耗不大，因此各政府部门其实都有口罩储备，“仓底货”现时就大派用场。旧口罩亦反映政府的实际口罩储备绝不止1000万，但政府就从未交代部门的储备数字。

据了解，现时各部门公务员可获的口罩数量不一，有部门的后勤人员完全不获分配，负责提供柜位服务的就可获每日两个。据悉警队容许警员为每4小时工作取一个口罩，以每更8小时计算，亦等于每日两个。早前有记者在记者会向特首林郑月娥查询警队获分配多少个口罩，但林郑以“唔应该针对某一个部门”为由拒绝交代。

有传媒一连3日向政府查询公务员使用CSi口罩的指引、每人可获配额、可否带走在工余或予家人使用等问题，但政府至今仍未回覆。

报道引述立法会议员陈淑庄批评，政府在处理CSi口罩问题上欠透明度，而且讯息混乱，认为口罩以公帑生产，政府有责任厘清公务员使用CSi口罩的规矩。她相信政府的口罩储备不止物流署的1000万，当局应交代各部门有多少库存及如何使用，“如此多长者、长期病患者要见队就排扑口罩，政府责无旁贷。”

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