港府搜购口罩失败原来要求“价低者得”叶刘淑仪讥“做法愚蠢”

香港政府从去年底开始向港人保证，口罩供应紧张情况很快就会因为政府搜购而得到纾缓，署理行政长官张建宗从新春假期之前甚至宣称“很快就会有新的口罩到港”，而从瑞士出席会议回港的特首林郑月娥更声称已经向国务院提出要求向香港提供口罩，但到了2月4日，林郑月娥终于承认向全球的口罩采购“并不成功”，港人抢购口罩越趋疯狂，逾千人排队等候买口罩的场面，已经见怪不怪。

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港府为什么采购失败，但为什么澳门政府却采购成功？为什么香港不少商家都成功从供应商取得口罩而且还不定期的向港人发售？香港NOW电视新闻终于找到原因：全球出现口罩短缺，有人愿意付出高于正常的价钱抢购，但政府物流服务署上月底就采购口罩发出的公开招标文件，列明中标条件以“价低者得”为首要考虑。中标者不但未能事先收取采购金额，反而还要向港府合约金额的2%，作为确保会履行合约的按金。

针对港府如此“离地”、昧于现实、办事一成不变的作风，连一向支持港府和北京的行政会议成员兼立法会议员叶刘淑仪都猛烈抨击“做法非常愚蠢”。

根据NOW电视报道，政府物流服务署上月31日发出公开招标，采购5700万个手术用口罩，截标日期是当时的三星期后，即今月21日。

标书的文件有百多页，列明口罩的规格要有三层，要通过合资格的实验室测试，细菌过滤率和微粒子过滤率要达95%。

标书要求首批2500万个口罩要在订货日后5个工作天内送货，第二批和第三批，同样1600万个，就分别要在15个工作天和30个工作天内送货。中标条件以“价低者得”为首要考虑，其次是可否提早送货，以及口罩可使用日期的长短。

中标者接受标书后，亦要缴交合约金额的2%，作为确保会履行合约的按金。

如果未能在限期内送货，根据标准条款和条件，政府有权退回余下批次口罩，承办商要负责政府寻找替代口罩的损失、法律责任、开支或费用、等候期间采取权宜措施的费用，以及赔偿造成的损害等。

政府说，物流服务署透过公开招标，是要以便涵盖更多供应商，署方亦一直透过不同途径搜购口罩。由于市场供应紧张，已循多个渠道，用直接采购的灵活方法向供应商取货，但当局未有交代透过其他方法采购到几多口罩。

叶刘淑仪获悉此事之后说，以“价低者得”方式招标采购口罩的做法非常愚蠢，应该特事特办。

叶刘淑仪说：“如果真的是这样做，真是非常令人失望，因为应该特事特办，没理由跟随以前招标程序。没怪乎我们全球找不到口罩，因人人都抢购。这个做法真是非常愚蠢，要立即改革。”

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