逾200早产婴父母联名信斥林郑假借病童道德要胁医护“无耻”

香港医护人员自2020年2月3日起开始罢工，要求与政府对话，要求宣布香港全面封关，防止新冠病毒在香港扩散。图片摄于2020年2月7日。

特首林郑月娥拒绝与医护人员谈判解决目前公立医院的罢工，甚至还以生病儿童的健康，道德要胁医护。但至少有203名曾入住新生婴儿深切治疗部（NICU）的早产婴父母联署公开信，谴责林郑的言论“误导及可耻”，表明支持医护以罢工救港，反斥政府未能有效防疫，“却以我们孩子的名义道德勒索前线医护，抹黑他们的专业操守”；部份联署者更贴出子女留院时的照片作证，又感谢医护人员当时悉心照顾其子女。

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林郑月娥3日出席行政会议前会见记者，回应医管局员工阵线的罢工，已影响多项医疗服务，包括新生婴儿深切治疗部等，令她甚为“担心及痛心”，并呼吁罢工医护返回岗位。

但上述的早产婴儿父母以“一群早产婴儿父母致全港市民的公开信”为名指出，联署者均为早产婴父母，当中部分子女仍留医新生婴儿深切治疗部（NICU）、加护病房（SCBU）及儿童深切治疗部（PICU）。即使部份婴孩已出院，但仍需不断覆诊，坦言医护罢工对其有直接影响，“但我们仍然坚定地支持医护罢工！”

长达3000字的公开信指出，对于特首林郑月娥昨指，医护罢工影响新生婴儿深切治疗部的运作，信中批评林郑刻意误导公众及企图转移视线，将政府未能有效抗疫的责任，“本末倒置地推卸在前线医护身上，并且骑劫早产婴儿及其父母，以我们孩子的名义道德勒索前线医护，抹黑他们的专业操守”，直斥林郑的言论“实在可耻”。

信中强调，最令早产婴父母忧虑的，是武汉肺炎疫症急速在社区扩散，越来越多隐形病人，而留院新生婴儿深切治疗部的婴儿，大都因早产，器官发育尚未完善，尤其肺部较一般婴儿虚弱，轻微感染亦会导致病情急速恶化，甚至危及生命，部份早产婴亦要经常往返医院覆诊，若有医护或父母受感染，婴儿便危在旦夕。

联署信并感谢前线医护人员，指婴儿在住院期间，幸获医护用心爱护，方能捱过生死存亡的住院时期，深信现时医护人员仍会尽心照顾留院孩子，“没有他们，就没有今天我们的一家齐整，非常感激他们当日的支持与照顾，无以为报。而在他们需要支持的当下，我们一众早产父母定当义不容辞，站出来支持他们的选择，支持他们的行动”。

信末贴出联署人的子女的早产月份及留院时间，部份更附上子女留院时的照片作证。联署人数亦陆续增加，因公开信在网上贴出不足一小时，已迅速引起回响，不少早产婴父母亦留言表达支持，希望加入联署，“香港医护系最出色最优秀，佢哋一定不会置病人不顾”、“多谢玛丽医院用心照顾，bb依家好健康！”

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