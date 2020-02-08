台日互推宝瓶星号邮轮公海漂流逾十五小时终泊基隆港检疫

丽星邮轮宝瓶星号在台日之间的公海漂流超过十五小时后，今天中午终于进入台湾基隆港停靠，台湾中央疫情指挥中心指挥官陈时中亲率检疫人员登船检疫，如果有人发烧，全船一千七百多人将就地隔离十四天。

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宝瓶星号以基隆为母港，是台湾民众经常搭乘的热门游轮，2月4日从基隆港出发，原计划在那霸旅游后，7日回到基隆，但台湾官方因钻石公主号邮轮确诊事件，6日宣布，所有国际邮轮禁止停靠台湾港口，导致宝瓶星号被拒于门外。

6日晚间台湾官方同意宝瓶星号返回基隆，让台湾旅客回家，但要求船上的二十八位外籍人士不能入境。于是已在返台路上的宝瓶星号再度驶向那霸，可是日本宣称邮轮上没有日本乘客，也拒绝让宝瓶星号入港。

随后该邮轮一度在公海漂流，不满的台湾旅客在甲板上拍摄抗议视频，要求回家，最后台湾同意邮轮进入基隆港，但须严格检疫，采检对象针对四十一名有中国旅游史及二十九名非台湾籍的旅客，共七十人。筛检结果会在今天(8日)傍晚公布。

另外，目前停在横滨港外的钻石公主号已有六十四位确诊者，这艘邮轮1月31日曾停泊台湾基隆港，一千多位旅客下船前往北台湾四十多处景点旅游，造成重大威胁，台湾疫情管制当局昨晚透过手机首度发出「疫情紧急警报」给北台湾所有民众，提醒当天曾前往这些景点旅游的民众，留意发烧或呼吸道症状，自主健康管理到2月14日。

至于撤离武汉台胞的包机，台湾总统蔡英文7日表示，希望在下次包机的时候，还是要再确认「弱势优先、检疫优先」这两项原则，必须确实落实。

国台办发言人马晓光响应表示，这是企图误导舆论，推卸责任，阻碍在湖北台胞返乡，他提出两点驳斥和澄清。

一、有关是否照顾「弱势者」。他说，二百四十七位台胞都是在武汉滞留急需回台湾的。其中，临时来武汉人员、随行未满十八岁少年儿童、已知慢性病患者和六十岁以上老人占一半以上。因此，所谓名单「不如预期」，「弱势者及需要处理的人没有搭上第一班返台班机」等说法，完全是无视事实，强词夺理。他说，如果后续运送工作能按原计划顺利进行，所有有需求的台胞，包括在湖北其他地区的台胞，现在应该都已经回到台湾。

二、有关大陆检疫是否周密。他说，第一架包机全体登机乘客经前后三次体温检测无异常，全程佩戴口罩，所有登机乘客都没有发烧等情况。前往机场的车辆在乘客登车前全面消毒，包括司机及工作人员也都做体温检测，全程佩戴口罩，这些在班机起飞前都已向台湾说明。借炒作二百四十七名台胞返台后出现一例发热症状，进而指称大陆「对检疫造成困扰」，是完全站不住脚的。

台湾陆委会主委陈明通今天透露，在第一架包机之后，大陆已经提供符合条件的九百多人名单，陆委会审核后会再安排返台时间。

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