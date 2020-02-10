彭博评论香港已有“失败国家”征兆因政府管制失效

一场反送中风波已经将香港的地位送到摇摇欲坠的边缘，再加上今天的武汉病毒无遮无挡的直入香港境内，香港政府已被彭博通讯社一篇评论形容为“失败国家”（failed state）。所谓失败国家，是指一个政府对公众服务的提供、或贪污横行、或人民自由活动受到限制以及经济直线下滑等局面，已呈现失效。现在“失败国家”的英文已从failed state改为脆弱国家（fragile state）。

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在武汉肺炎疫情蔓延下，香港除了一罩难求，近日更出现粮食和日用品抢购潮。美国彭博社昨发表评论文章，指香港已出现“失败国家”征兆，未能为人民提供基本保护及服务，斥问题根源是特首林郑月娥管治不善，人民不再相信政府会为自己谋福祉。

彭博社专栏作家马克斯（Clara Ferreira Marques）发表题为〈香港出现失败国家征兆〉的文章，提到近日亚洲金融大国的超市，令人联想到俄罗斯1998年金融危机的抢购混乱情况，上周网上有谣言传出后，厕纸被抢购一空，情况令人联想到委内瑞拉。文章形容“脆弱国家”（Fragile State）通常被定义为无法保护公民、无法提供基本服务，以及对政府合法性的质疑。香港政府过去几个月对民主抗争运动处理不善，加上今次武汉肺炎疫情，已符合上述大部份特征。

文章以香港跟新加坡比较，指新加坡确诊个案虽较香港多，政府上周五提高警戒级别亦引起国民到超市扫货，但程度未如香港疯狂，且新加坡有口罩存货可免费分发，至今未见过买口罩的人龙。反之林郑政府在应否戴口罩纠缠，社区又出现抢购厕纸恐慌，是“在其他国际都会无法想像的情况”。文章又批评港府经沙士一役，竟无为市民储备足够口罩或采取有效隔离措施都是说不通，政府去年执着的医疗议题竟是应否禁止电子烟。

马克斯指今次问题非出于疫情或是香港医疗系统，而是林郑管治不善，令政府失去合法性及社会资本，市民根本不相信政府会为人民谋福祉。她又指金融中心需确保金钱自由流动，亦要有可靠法律体系，让人才可安全旅行及工作，但香港越来越难提供这些条件，相对优势正在缩小。

美国的自由基金对全球的国家每年都有一次所谓脆弱国家的排行榜，目前高踞榜首的是叶门、其次是索马利亚、男苏丹、叙利亚、刚果共和国、中非共和国、乍得、苏丹以及阿富汗等。

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