滞留武汉长期病患港人“断药”举目无援港府拒绝“撤侨”

滞留武汉的一群港人已经到了举目无援的地步，有些长期病患需要药物的港人更出现“断药”的情形，他们过去两个星期曾联络港府的长期病患港人，将运送药物到当地。不过，有滞留湖北省的港人控诉，一直未有回音，需长期服食高血压药物的他现时只剩下一天药物，现在只能每两天才服药一次，犹如命悬一线。但香港驻武汉官员承认，2000名滞留武汉的港人分散在多个不同地方，如何“散水”（撤退）是“一个非常头痛的问题”。

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公民党立法会议员谭文豪10日在电视节目上呼吁特首林郑月娥需要立即对滞留武汉港人进行有如其他国家般的“撤侨”行动，将2000名滞留的港人立即送回香港，并进行医疗隔离。本身曾经是商业航空公司机师的谭文豪表示，将这些港人送返香港，是港府应有的责任。

林郑月娥曾于上月28日在记者会上宣称，正与中央商讨协助滞留湖北港人回港，日前又声称已联络滞留武汉的长期病患港人，将运送药物到当地。不过，有滞留湖北省的港人控诉，逾两星期前已联络港府驻武汉经贸办希望离开湖北，但一直未有回音，需长期服食高血压药物的他现时只剩下一天药物。据苹果日报引述这位港人表示，他曾多次向港府求助，对方竟着他自己致电本港医生求助或到当地医院求诊，“林郑讲讲了如此多的废话，根本不能帮我送回香港，不要骗人”。

特区政府驻武汉经济贸易办事处主任冯浩贤在武汉宣布封城时，宣称决定紧守岗位，舆其他港人一起在武汉共度时艰，继续与在武汉的香港人保持紧密联系，向他们提供可行协助。

冯浩贤在2月6日在Facebook表示，现时仍有2000位滞留在武汉的港人，正透过电话、微信、电邮协助有需要的港人和处理特殊情况。他提及，不少港人都希望能够尽快回港，其中亦有长期病患者提出药物要求，故他已联络香港入境处、衞生署等部门，强调他们尽最大努力想办法安抚来电者情绪，亦积极想办法运药物，“知道香港那边的同事们正在努力的研究可行的『散水』方案，但因为牵涉2000人，分散在省内不同的地方，还有检疫，所以真的是一个非常头痛的问题。”

冯浩贤又讲述武汉现时情况，称现时市面十分冷清，医院却十分拥挤，其中超市和药房仍然开门营业，不过是价钱较贵，“虽然这𥚃的人都困在家里不能走出去，但还是很团结，一起对抗这次灾难。”

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