香港19人吃火锅9人确诊海底捞股价跌一成

吃火锅在武汉病毒肆虐下已成高危群体活动，香港一个大家庭1月26日（年初二）一共19人在一家怀疑违法经营的食肆吃火锅，其中9人已被确诊，衞生防护中心暂未能查出病源，亦无法肯定内地亲戚是否播毒源头，暂定个案属本地家族性爆发。大陆火锅店龙头海底捞自上月26日起，国内550间分店已停业，至今仍未有公布何时重开，其股价从1月17日至今跌逾1成。

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衞生署表示，香港新增10宗确诊个案，其中9宗来自一个19人家庭，年龄22至91岁，该群组成员包括24岁男病人、男病人的父亲（68岁）、母亲（57岁）及外婆（91岁）；男病人的三姨（51岁）、表姐（25岁）和表弟（22岁）；男病人的四姨（50岁）和表弟（23岁）。他们都曾在1月26日共同使用打边炉（火锅）进食。

24岁男病人过往健康良好，居于湾仔某大厦。他自1月30日发烧和咳嗽，同日向私家医生求诊，2月4日再向另一私家医生求诊。其后他2月6日到圣保禄医院门诊部求医，并于周六到律敦治医院急症室求医并入院接受隔离治疗。病人的呼吸道样本证实对新型冠状病毒呈阳性反应，现时情况稳定。其他家族成员分别于律敦治医院和东区尤德夫人那打素医院留院接受隔离治疗。

衞生防护中心传染病处主任张竹君表示，目前未有证据显示打边炉的蒸气会导致感染或爆发，但同枱食饭本已属高危，因进食时不会戴口罩，亲友之间又近距离交流，增加飞沫传播风险。

张竹君指，2宗确诊个案住在湾仔，过去14日没有外游，但未清楚11位出现症状的人是否全部没有可疑外游纪录，未知道病毒来源，可能属于本地家族爆发。另外，第28宗确诊个案为一名住在牛池湾的70岁男子，在上月30日发病，最近并无外游。张指最近一个本地个案的发病日期为上月30日，要观察往后个案的发病日期会否越来越迟，方能判断病毒是否已“落地生根”风土化。

中国大陆也有一宗涉嫌吃火锅传染病毒事件。根据央视报道，常州市发现第27例确诊病例曾于1 月22日晚上，与多名朋友在海底捞火锅店聚餐。同桌共有5人，其中2人亦已被确诊，另外3人则进行医学观察。报道呼吁，曾于上述时间在同一食店用餐的顾客，暂时不要外出，留在家中隔离观察14天。如有不适，应即佩戴医用外科口罩，并到就近指定医院门诊求医 。

此前，“海底捞”在 1 月 29 日宣布，中国大陆业务在年初二（1 月 26 日）起，暂时休市，以“积极配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作”，并“确保员工及顾客健康与安全”。“海底捞”原定于 2 月 1 日重开，惟再延长停业时间，复业安排有待进一步公告。港澳台地区及新加坡业务则未受影响。

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