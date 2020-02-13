台湾独派立法院长游锡堃建议郦英杰应考虑台美建交

台湾独派立法院长游锡堃今天2月13日接见美国在台协会（AIT）处长郦英杰（Brent Christensen）时，「建议、呼吁美国应该考虑台美建交」，但郦英杰没有回应。游锡堃也感谢美国帮台湾发声，争取参与世界卫生组织；他也建议郦英杰，希望尽速促成台美双方洽签自由贸易协议（FTA）。

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郦英杰今天前往立法院拜会新上任的立法院长游锡堃，游锡堃事后向台湾媒体透露，因为美国有一些国会议员已经提出要正式承认台湾，要跟台湾建立正式外交关系，因此他也向郦英杰建议，呼吁美国应该考虑台美建交。



媒体询问游锡堃，郦英杰对这项建议有没有响应，游锡堃转述说「他没有」。



游锡堃指出，与郦英杰广泛交换意见时，他也让郦英杰了解，新国会未来会审查前瞻预算和一些人事同意权，特别重要的是抵抗疫情的预算和条例。



媒体询问游锡堃，郦英杰对于台美之间洽签FTA的看法。游锡堃表示，郦英杰没有特别说一定要怎么样，但有提到美牛、美猪都是签订FTA必须要处理的议题。



游锡堃并表示，他与郦英杰交换意见时，谴责中国在武汉肺炎蔓延已对中国人民造成痛苦不堪时还派军机扰台，他也告诉郦英杰，感谢美国派军机在台湾附近飞行，等于是表达对台湾的支持。



郦英杰今天被媒体问到是否支持台湾参与世界卫生组织时，他以英文回答说，「Of course（当然）」。



至于美国军机这两天在台湾周边空域活动的事，郦英杰面对媒体询问时只说，「No Comment（不予置评）」。

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