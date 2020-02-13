港澳办主任张晓明突被贬副主任

北京最新人事更变公布，除病毒疫情惨重的湖北省委书记蒋超良被免职，成为疫情肆虐中国以来失去官位最高官员之外，国务院港澳办主任张晓明亦告同一天被免职。在张晓明之前，处理香港事务另一衙门香港中联办主任亦告易帅，原主任王志民今年年初被免职，调中共中央党史和文献研究院副院长。

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根据北京最新公布，夏宝龙兼任国务院港澳事务办公室主任；免去张晓明的港澳办主任职务，改任国务院港澳事务办公室分管日常工作的副主任（正部长级）。



张晓明在王志民倒台后，曾撰文力捧党总书记习近平，似乎是为求自保。他今年年初在《求是》杂志撰文指，习近平在澳门的系列重要讲话，对香港社会具有重要指导意义。张晓明指，习近平精辟总结澳门一国两制、实践的特色亮点和成功经验，启示要坚定一国两制制度自信，特别是在当前香港发展遭遇挫折的情况下，讲好澳门的成功故事，更加有助于彰显一国两制的生命力和优越性，具有重要的标志性意义和正面导向效果。



但张晓明这番动作，似乎亦难以保住官位。



据香港传媒分析，王志民被免职，导火线是去年香港区议会选举亲北京政党兵败如山倒，导致香港18区的议会，几乎全被民主派包揽，一些从未有社区事务经验而只不过因为立场显明反港府的年轻人，都有多人获选。根据分析，王志民倒台是要为选举打败仗负责。



现年57岁的张晓明，江苏泰兴人，中国共产党党员、第十八届中央候补委员、十九届中央委员，做过香港中联办主任。中国人民大学法学院刑法专业毕业生、研究生、法学硕士。以前系国务院港澳事务办公室副主任。2012年12月18号，开始协助中央同香港特区政府，出任中联办主任一职。2017年9月转咗做港澳办主任，10月喺中共十九大当选中央委员。



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