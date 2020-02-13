滞留鄂2000港人十人确诊最小只12岁港府被轰无动于衷

从去年年底湖北爆发武汉病毒至今，有2000港人一直滞留至今，港府至今拒绝派出包机前赴武汉接载包括“断药”等有需要港人回港，到了12日，更有政制及内地事务局发言人首次披露，滞留湖北港人中已有十人确诊感染武汉肺炎，年纪最小者只有12岁。民主派立法会议员黄碧云和郭家麒13日在电视节目上再次要求港府立即派出包机撤走有需要的港人离开。

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对政府坐视滞留湖北港人不理，黄碧云炮轰林郑政府冷血，甚至连亲共的政党经民联也呼吁港府派包机接回滞留港人，更透露已与香港航空公司接洽。



政制及内地事务局发言人指出，特区政府近日收到大陆相关单位的通报，以及特区政府驻武汉经济贸易办事处（驻武汉办事处）的通知，得悉目前有十名香港人（涉及三个家庭）在湖北确诊感染新型冠状病毒，其中七名在武汉，三名在恩施，全部于人当地医院接受治疗。在恩施的三人同属一个家庭，确诊者包括家中的12岁儿子。



武汉上月23日因疫情封城至今，各国担心国民滞留当地容易染疫，撤侨包机往来不绝，特首林郑月娥及政制及内地事务局长聂德权上月称正与中方商讨安排滞留港人回港，惟距今三周，逾2000名滞留湖北的港人仍归港无期。



有线新闻及《信报》12日报道，滞留湖北有两名港人已被确诊武汉肺炎，踢爆港府隐瞒在鄂港人情况。报道称港人李先生的父母先后确诊，医院只愿接收母亲，李先生遂求助香港驻武汉经济贸易办事处，斡旋下李父获安排入院，但其后李先生亦确诊，未获医院收留。



事实上，港府未有交代何时已知有在武汉港人染上武汉肺炎，但上月31日、即约两周前政府开记者会，政制及内地事务局长聂德权曾说武汉求助港人健康大致良好，到本周一（10日）政府回应传媒对湖北省港人情况的查询时，只提及了解一些港人或有药物或医疗需要，驻武汉办已与衞生署协调提供协助，并向他们提供武汉医疗机构在线医生联络方法，完全没有提及有在港人确诊。



政制及内地事务局12日下午终发稿承认知悉有涉及三个家庭的10名滞留湖北港人确诊武汉肺炎，分别身处武汉及恩施。当局回覆传媒查询时补充，十名确诊港人来自三个家庭群组，两个家庭身处武汉，其中一个涉及四人，家中两男两女全部确诊，由24岁至65岁，由驻武汉办事处安排入住武汉的医院。另一家庭一家四口，当中两男一女确诊，由36岁至62岁，其中两人由驻武汉办事处安排入住武汉的医院，其余一人自行安排入院。另一家庭现于恩施的医院留医，两男一女家庭成员全部确诊，由12岁至48岁，并无向特区政府求助。



当局并无回应个案何时确诊和何时得知消息，但指当地政府不容许患者离开，不会将患者送回香港医治。



衞生防护中心传染病处主任张竹君承认，获广东省及国家衞生健康委员会通报该十个港人确诊个案，“这十个人在内地居住，在内地确诊，而没什么需要我们跟踪工作的那些”，强调比较关注个案在港有没有密切接触者需追踪。对于何时接获通报，她未有交代。



武汉自上月23日起封城，湖北多个城市亦于23日至25日先后封城。林郑上月28日指，当时有约200名滞留湖北港人向港府求助，并指正与中央政府商量如何安排将港人送返港。事隔三日，求助港人已暴增逾五倍至约1300人，当时聂德权仍称港府会继续与内地部委商讨接回港人的可行方案。



对于会否仿效各国派包机接回港人，当局仅称从疫区回港属高风险安排，港府仍在评估公共衞生风险和可行方案，包括需要有足够检疫地点。据悉，隔离设施不足是港府一大考虑，隔离营及在家隔离均不受居民欢迎，而军营厕所大多为共用，用作隔离不实际。该局指滞鄂港人求助个案逾1,000宗，包括超过80名有药物需要的港人求助，预计共五至六批药物会运抵武汉。

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