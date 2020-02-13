雕塑家高智活丹麦展出“香港版国殇之柱”中共提抗议

悼念八九六四民运牺牲者为主题的雕塑品“国殇之柱”，其创作人高智活（Jens Galschiøt）日前展出他过去八个月工作的最新结晶－－港版国殇之柱，目的是推崇数以万计香港勇敢年轻人为自由而抗争的精神。国际特赦协会丹麦分部总干事科瑞森（Trine Christensen）表示，他们与香港人站在一线。

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科瑞森表示，高智活在克里斯蒂安堡皇宫的广场展出他的最新创作时，吸引了丹麦和外国传媒到场采访，也有上千的丹麦人到丹麦国会大楼外欣赏他的新作。



但根据当地报章 Jyllands-Posten 报道，中国驻丹麦的大使馆尝试施压，要求撤去作品，称作品损害两国关系，并美化香港的激进分子。



高智活说：“香港人现在最需要的，就是我们的支持。只有我们在西方，才可以阻止中国派出军队进入香港。”



高智活的港版国殇之柱，获得绿党（Alternativet）和国际特赦组织丹麦分会的支持，此外，格陵兰的多个政党亦支持高智活的这个创作。



丹麦绿党的领袖艾尔百克（Uffe Elbæk）说：“我们一直都关心香港严重的局势，我们目睹警察使用极端的暴力，侵犯所有个人的自由，丹麦有必要向中国说不。”



港版“国殇之柱”高八米，造型有港抗争者元素，如头盔、眼罩、猪嘴（防毒面具），展示期为三个月。



当地报章 Jyllands-Posten 报道，中国驻丹麦大使对公开展出港版国殇之柱非常不满，报道指，大使馆代表曾致电丹麦政府，指作品曲解香港政治形势，冒犯中国游客，或惹来冲突。其后，中方进一步发表声明，指作品是“反华雕塑”，“美化香港激进暴力分子，为香港发生的暴力活动唱赞歌，目的就是企图干涉香港事务和中国内政，把香港持续推向动荡深渊，并借香港问题损害中国的形像，阻碍中国的发展”。声明又称，“事实再一次表明，外部势力与香港激进暴力势力等密切勾连，是香港发生暴乱活动的重要原因”。



哥本哈根政府则指作品符合健康及安全标准，并建议未来对话加入丹麦外交部。



丹麦国民享有的言论自由，在此之前已经激怒北京。丹麦的日德兰邮报上个月27日在网站发布讽刺漫画，把中国五星旗的五星改为病毒图样。中国驻丹麦大使馆批评此举严重伤害中国人民的感情，要求报社与漫画作者深刻反省，并向全中国人民公开道歉。但该报声称，言论自由是丹麦人所享有的权力，因此拒绝向中国道歉。



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