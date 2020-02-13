香港警察防病毒装备好过前线医护？医管局怯懦回应

香港长康邨小区的康美楼怀疑爆发武汉病毒，疑似2003年沙士（非典）时期淘大花园小区的2.0版本，当日负责上楼撤离部分住户的前线医护人员穿上半透明蓝色PPE（Personal Protective Equipment）保护衣，但警察则穿上较高级较高防护力的“Tyvek”保护衣，事件引起广泛讨论。但当记者追问医管局政府是否厚此薄彼时，总行政经理何婉霞婉转回答称：“不同部门有不同程序。”

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有记者就上述情况追问医管局总行政经理（病人安全及风险管理）何婉霞，是否警察的防备病毒装备要比救人的前线医护还要先进还要好，何只说：“不同部门有不同程序，他们（警方）如何考量风险，这可能我就不知道他们的程序，但我们的程序其实是有标准、有准则。”



卫生署及医管局12日召开记者会时，被问及使用PPE的标准，为何大厦驻守警员的保护装备，较进入楼宇接触病人的医护人员配备更好防护装备。何婉霞解释，进行不同程序有不同的感染风险，例如在诊症室会建议使用外科口罩；分流站建议使用竣目镜、外科口罩或N95口罩、穿上黄色保护衣及即弃手套。



她续指，若要接触病人，例如便入隔离营或监测病房，则要使用即弃N95口罩、全面罩、蓝色保护衣及即弃手套，“例如插喉、抽痰，呢啲有机会雾化程序，会全套保护衣保护员工。”



对于回应其他警员的装备问题，她补充说，警方的程序其实她并不了解，所以较难去评论或批评。



事实上，香港前线医护人员由于欠缺应有的装备和甚至口罩，促使他们上周曾进行为期5天的工业行动，但维护林郑政权的三万香港警察，却从来不闹口罩荒，甚至还被市民拍下视频显示有警察使用公务车在马路上向一名妇女派发数盒口罩。事后警方推称那些口罩是涉事警察自己掏腰包买的。

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