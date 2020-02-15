林郑“半吊子”派钱接济受疫情打击贫困户及行业图挽民望

澳门政府昨天（13日）公布多项措施，纾缓居民及各行各业因武汉病毒疫情而受影响的经济压力，当中包括每名澳门人发放3000元（澳门元，币值与港币同）电子消费券。此外，为了纾缓澳门人因疫情所蒙受的打击和损失，当局早前已经宣布将每年每人派钱1万元的计划提前在四月发放，不只如此，澳门当局还将多派发600元的医疗券，以及免除澳门人2019年的住宅房屋税。

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眼看澳门在疫情下连番大手笔纾解民困，港人对林郑月娥政府亦抱有相当的寄望，然而特首林郑今天（14日）在记者会上所宣布的措施，却一如港府过去的作风，拖泥带水兼指定受惠者必须是低收入家庭，令不少港人失望。



港府在今个月初宣布成立100亿港元的防疫抗疫基金，为受疫情影响的雇员及雇主提供支援，林郑在今天的记者会上终于详细交代基金的用途，其中包括协助各行各业避免大规模倒闭及裁员，向旅行社、食肆及零售行业每公司发放8万元津贴；市民方面，每户将获一次性发放5000元，学生学习津贴由2500元增至3500元，以弥补在家学习的额外支出。但上述措施，只限于“低收入家庭”。



林郑宣布的措施基本上是应对三大面相，一，加强全城防疫；二，支援因疫情受创的行业和员工；三，支援因停工停课而受影响的基层。



至于措施的细则包括鼓励本地口罩生产，主动联络及资助有兴趣发展本地生产线的私人生产商；资助可重用口罩的研发及生产；向医管局额外发放47亿元；向建造业及工友发放一次性资助，以加强工地的防疫设备；向全港的公私营物管公司发放2万6千元的防疫津贴，包括为清洁工及保安于疫情期间每月提供额外1千元的资助；1千元资助同样适用于为政府工作的前线清洁工及保安；向旅行社发放8万元津贴，大型食肆及小食档分别会发放20万元及8万元，零售行业发放8万元津贴；惟林郑表示尚要研究付合资格的商户。



此外，措施还包括为自资及津助幼稚园及幼儿中心提供资助，教育局亦会另外向全港幼稚园拨款资助；向全港20万户低收入家庭提供5000元津贴。

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