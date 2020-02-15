港府：滞鄂二千多港人回家要等到有地方安排隔离才行

目前滞留在湖北省的2000人透过香港多个传媒希望港府派出包机接他们回港，他们当中已有最少7人受到感染，但香港特区政府表示，在接载这批港人回港之前，要做好各方部署，包括确保有地方可以安排他们接受隔离。换言之，滞留湖北的港人回家仍然是遥遥无期。

广告 继续浏览后续

政制及内地事务局长聂德权15日早上在电台一个节目中表示，他明白滞留在湖北省的港人急切希望尽快回港，声称政府由接到求助个案的第一天起，已经开始评估风险及制定可行方案，希望可以尽快落实分批安排返港，但强调首要确保安全，做好各方面部署，包括确保香港有足够检疫地点，容量可以安排他们接受隔离14天，如果本港有检疫中心，能一次过提供超过200个位置，或可分批安排回港。

根据港府驻武汉办事处估计，目前大约有2200名港人滞留在湖北省，部份长期病患者面对断药等问题，港府至今无安排包机接回滞留港人返港。

聂德权表示，现时检疫中心已饱和，将扩建现有营地，未来会啟用多个郊外营地，但需时建设，呼吁外界支持增加检疫中心数量及冀当区人士谅解，做好功夫后，会与湖北政府商讨交通安排，包括做好飞机上检测，避免交叉感染，才能够啟动方案。他亦指不希望再出现粉岭暉明邨被破坏的事件，指事件后该处不能作检疫中心，同时要需时修復，居民都要延迟入伙。但现时并无确实时间接回有关港人，只称会尽快。

聂说，他14日与驻武办有进行视像通话，当地人员安全及健康情况良好，物资及生活所需都有供应，强调有任何需要，香港会全力支援，而滞留当地的港人分散在30个不同城市，约有90名滞留港人有药物需要，需要逐一了解，透过香港衞生署或其家人找私家医生取药，集中后再送住当地，又指得到湖北省政府支持，4批药物已到湖北省，30多人已取药，第5批亦正运送中。另昨日开始有非政府组织為滞留港人提供情绪支援，已接获5宗求助。

被问到当地有10名港人确诊，但港府涉隐瞒公布，聂指当时第一时间处理求助需要及药物发放，驻武汉办亦已第一时寻找揾医院，透过同事与当地政府联系，有关10人已获安排入住医院，而由于事件在内地发生，对香港本身公共衞生无直接影响，故无公布，形容直至有查询才公布是透明做法。他并指10人中，一名62岁女士情况严重，其他人稳定。

他亦认为，今次政府应对疫情比起03年沙士时更困难，因为当年社会集中、团结，但现时社会对政府信任度低，有人会采取激烈、暴力的手段对抗，政府除了处理疫情，亦要处理政情，增加抗疫的难度。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅