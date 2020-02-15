菲律宾取消对台旅行禁令台湾呼吁WHO改正对台不当标示

菲律宾总统府马拉坎南宫14日在内阁会议之后宣布，即刻取消对台湾的旅行禁令，即日起任何台湾籍人士都可以往返菲律宾。台湾外交部对菲律宾的决定表示肯定，呼吁WHO应回归专业与中立，尽快更正对台湾的不当标示。

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菲律宾民航委员会10日深夜下令，基于一个中国政策，台湾包括在菲律宾对中国、香港、澳门实施的「临时旅行禁令」内，即刻禁止曾入境或停留中港澳台的外籍人士入境，这项禁令立刻产生强大冲击，纠纷四起。随后台湾展现强硬态度，暗示可能采取报复措施，加上台湾的疫情事实上控制很好，没有禁止旅行的必要，菲律宾的态度于是一百八十度大转弯。



台湾外交部表示，因WHO错误定义，在其公布的报告中将台湾纳入中国新冠肺炎疫区，误导国际视听，导致发生特定国家对台湾发布旅行禁令、片面宣布与台湾暂停航班等，严重影响全球飞航及台湾人的旅游权益，对台湾政府与人民造成极大困扰。



台湾外交部对菲律宾政府撤回禁令表示肯定，强调公卫防疫无涉政治，台湾与中国互不隶属，呼吁WHO应回归专业与中立，尽速更正对台湾的不当标示。



台湾外交部还说，WHO应邀请台湾参与今年世界卫生大会及世卫组织的其它技术性会议、机制与活动，唯有将台湾2300万人完整纳入WHO体系，才能确保全球防疫没有缺口及漏洞。



台湾总统蔡英文也透过脸书肯定菲律宾政府的决定，并向菲律宾各界为台湾发声的朋友表达感谢。她还说，如果有需要，愿协助菲律宾防疫。



昨天下午，在菲律宾内阁就此案展开讨论之际，蔡英文在台公开质疑，菲律宾日前的禁令到底是基于防疫、还是基于政治考虑？她软硬兼施地说，台湾防疫情况非常好，疫情控制也都很稳定，没有其他国家对台湾做这样的事情，「如果菲律宾是基于政治考虑，我们就要请他们三思」，她还强调，台湾不能容忍这样的事情，也必然会有一些相应的处理。



据了解，菲律宾对台湾旅客这项禁令来自菲国卫生部次长杜明戈一意孤行，向菲律宾民航单位施压所致，不光菲律宾民间不支持，就连政府内部也反弹，台湾看准这一点，透过各方管道，鸭子划水进行交涉，终于让菲律宾将台湾从旅游禁令中除名。

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