病毒“指定诊所”成为社区定时炸弹多区抗议警方武力镇压

尽管香港民意研究所最新公布的民调发现，超过七成受访者不满政府抗疫表现，近八成人认为政府应全面“封关”，然而特首林郑月娥坚持与港人对着干，招惹港人民怨日深，不但如此，港府还在未经与社区谘询下，擅自在港九多区内将18个诊所指定为应付怀疑或轻微武汉肺炎个案诊所，多个地区的街坊15日走上街头表达不满，政府派出大批警察进行镇压，光是天水围地区就有数十人被捕，在大埔更有人被警察打至满地鲜血。警方对抗议的街坊，一律称之为“暴徒”，更有警察更辱骂记者“乱报新闻搞乱香港”。

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属于香港政府法定机构、旗下管辖43间公立医院和医疗机构、雇员达到八万人的医管局，在未有谘询及通知区议会下，将18个诊所指定为应付怀疑或轻微武汉肺炎个案诊所，天水围、香港仔、西环、大埔、红磡等多区有人在15日发起游行反对，其中天水围有市民将杂物放置在轻铁路轨，大批防暴警察到场拘捕多人，及以胡椒喷雾驱散在场记者及市民。另外，大埔、红磡等地区均有防暴警察在场截查市民或记者。



由一批民主派元朗区议员，在天水围发起游行，约数百名市民参与，反对当局设立分流发烧病人的“指定诊所”。至下午4时许，有人将垃圾桶放在轻铁路轨上，大批防暴警察到场施放胡椒喷雾，制服十多人，双手被绑上索带，多人被捕带走。差不多同一时间，有警员在天水围慧景轩对出截查市民，其后拘捕一男一女，天秀路公园对开位置亦拘捕一人。



警方在拘捕期间，防暴警察用胡椒喷雾驱散在场记者，有身穿香港电台背心的记者和立场记者都被喷中，旁边的警员亦疑被喷中，需要合上眼睛躲避。



据立场新闻报导，港台记者“阿明”遭喷中胡椒喷雾时正报道现场情况，他指防暴警察从轻铁站沿着行人路不断快步推进，叫途人离开，更向其余没有反抗的路人喷胡椒喷雾，亦喷中一名随行区议员，一名警察还骂“你们记者乱报（新闻），搞乱香港”。



直到傍晚警方陆续乘车离去，再有人士用杂物堵路，现场交通一带受阻，防暴警察其后到场清场。



警方表示，有暴徒在15日突然闯入轻铁天秀站，纵火焚烧站内设施，更向火堆淋泼怀疑易燃液体，令火势一度加剧，又指有暴徒向轻铁轨掟垃圾桶，妄顾市民安全，而当时一辆轻铁正在对面路轨行驶。



大埔上周日亦有市民游行抗议，今日下午再有市民以大埔赛马会诊所作起点，警方曾在大埔中心举黄旗警告，指在场人士未有向警方申请不反对通知书。游行人士未有理会，返回大埔市中心附近一带，及后和平散去，未有人被捕。根据网媒独立媒体报道，傍晚有防暴警员在太和路一带截查多名市民，之后获放行。根据NOW电视新闻报导，有大埔示威者被打至流血，街上一下斑斑血迹。



另根据“USP United Social Press 社媒”报道，位于红磡的理工大学外约有20名穿反光衣的记者在场守候采访，却突然遭警员要求一字排开搜查随身物品，并逐一检查身份证及登记资料，最终全部被查记者后放行。



港岛方面，过百名香港仔居民响应网上号召，今午游行抗议香港仔赛马会诊所成为指定武汉肺炎诊所。他们从香港仔中心出发，游行约 10 分钟到香港仔赛马会诊所，过程中不停高叫口号“南区唔（不）要变疫区”， “政府无能市民自救”及“支持警察武汉执法”，现场约有 20 名警员戒备。游行人士后来折返香港仔中心，有警员戒备但暂没有行动，示威人士及后和平散去。



西环则有约30人发起“西柚反抗”行动，由坚尼地城旧泳池出发，至士美菲路及卑路乍街徘徊，至4时左右陆续散去，仅有不足10名警员在附近巡逻。

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