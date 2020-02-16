防护物资短绌林郑“宠儿”警方N95口罩还多过前线医护

香港抗疫跟中国大陆一样，政治和社会维稳方是重中之重，职是之故，维护林郑月娥政权出力良多的香港警队，根据苹果日报的调查报导指出，在获分配病毒防护物资方面，胜于政府其他纪律部门，尤其在N95口罩方面，警方的分配有1.3万个，卫生署只获分配300个。

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正当多个专家预测武汉病毒将在这一、两个星期可能达到高峰之际，由于防护物资短绌，根据NOW电视新闻报导，医管局下周起进一步节省防护装备，多间医院限制个别部门使用N95口罩或保护衣物。



报导指，公立医院保护装备不足，非风险区域需要减少使用，医管局承认伊利沙伯医院收起个别部门的N95口罩，重新派发到高风险区域。东区医院亦发出指引，当医护人员照顾的病人没有空气或飞沫传播风险，只可用外科口罩和不防水的紫色袍，院方强调新指引经过专家小组风险评估。



但在此同时，香港警队却是得天独厚。苹果日报取得文件显示，警方虽是继衞生署之后，获分配第二多外科口罩的政府部门，首轮获发近64万个外科口罩，至于N95口罩数量更是所有部门之冠。本身是医生的立法会议员郭家麒批评，防疫资源分配不公，真正接触病人的医护N95和防护衣短缺，警方却得到大批高级防疫装备，“极之浪费资源，浪费公帑，令已经好紧绌防护衣物更缺。”



报导进一步指出，在政府首轮分配抗疫物资中，衞生署获发最多外科口罩，数量逾130万个；警务处排名第二，获发近64万个。N95口罩方面，警方获发数量更是众部门之冠，竟然多达1.3万个，而衞生署仅获分配不足300个N95。文件又披露各部门预计之后的物资使用量，其中警方更预期，2月至4月需要2.6万件保护袍（Gown）、逾4万件全身防护衣（Protective Coverall Suit）。相比之下，衞生署预期需要7万件保护袍，2000多件全身防护衣。



其他纪律部队包括入境处、海关、消防处，装备待遇明显不及警方优厚，而攸关市政清洁的部门如食环署，据悉获发外科口罩仅及警方一半。近日警方多次出勤时，佩戴全套保护装备，已被外界质疑其防护规格较医护人员更高。



事实上，香港长康邨小区的康美楼怀疑爆发武汉病毒，疑似2003年沙士（非典）时期淘大花园小区的2.0版本，当日负责上楼撤离部分住户的前线医护人员穿上半透明蓝色PPE（Personal Protective Equipment）保护衣，但警察则穿上较高级较高防护力的“Tyvek”保护衣，事件引起广泛讨论。但当记者追问医管局政府是否厚此薄彼时，总行政经理何婉霞还不敢正面回答，只是婉转回答称：“不同部门有不同程序。”



立法会议员郭家麒批评，警方获发外科口罩尚可理解，但N95、全身防护衣等属全球都紧缺的防护装备，是医护人员在处理受感染病人使用。他质问：“警察几时需要对住病人？”他指，警方获发逾万件保护衣，令真正有需要的人欠缺装备，做法十分自私。



新公务员工会主席颜武周指，政府一直无公开分配给各部门防护装备的数量，“大家都不清不楚，有事发生时，执行职务有没有应有的装备？”工会曾经收到不同部门公务员投诉，例如有房屋署职员巡查喉管时，发现欠缺防护装备；有消防员投诉收到过期N95；有渗水办员工不获发装备去有风险地方检查；有海关一更50多人，只获派两盒口罩。



他指，若警方获分配口罩是各部门第二多，令人质疑分配准则，“凭什么排第二？救护、消防比他们更前线。”他指，消防、救护身处最前线接触病人，工会曾致函公务员事务局，查询派发装备的准则。局方仅称警方要站岗和协助突击检查，装备合理。他指，工会不满当局回应，拟升级行动，料未来两日申请不反对通知书。



食物及衞生局局长陈肇始曾声称，政府将优先提供口罩及防疫装备予前线医护人员。特首林郑月娥亦称，口罩要优先给医护人员使用，但医管局联网服务总监杨谛冈早前解释，医管局没有拿过任何惩教署生产的口罩，令口罩供应出现罗生门。



据了解，政府在订立分配口罩时，由政府物流服务署中央分发。最优先是供应衞生署，如果食衞局认为有必须分配予医管局，医管局亦是最优先级别。其次优先是一些提供紧急服务部门、基本公共服务，特别是纪律部队和一些前线人员。

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