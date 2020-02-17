新冠肺炎 台湾疫情今报第二例确诊死亡

台湾中央流行疫情指挥中心17日公布国内新增2例COVID-19(新冠肺炎)病例，为中部80多岁女性(案21)及30多岁男性(案22)，同时也是昨日公布案19(指标个案)及案20之亲人。

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据世界日报今天报道说，台再确诊2例 染疫身亡司机2亲人，疑家庭聚会感染。

报道称，据卫生单位于昨日进行接触者调查时发现，案21曾于2月6日出现症状就医，案22则于1月28日至2月6日间出现发烧、咳嗽等症状，两人经采检均于今日确诊。由于案22与其他3位平时并未同住，研判是过年期间家族聚会时遭到指标个案传染，为一起家庭群聚。

台湾指挥中心已掌握该群聚4名个案之密切接触者共181人，包括同住家人、非同住家人、医疗院所人员、案19载送旅客及案22职场同事等，截至目前已完成采检176人，其中案19之同住家人均确诊(案20、21)，非同住家人1人确诊(案22)，113人为阴性，其余检验中。指挥中心将持续进行接触者调查、追踪、采检及隔离，并持续针对指标个案发病14日前之行程与可能暴露者，进行回溯追踪调查，以找出可能感染源。

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