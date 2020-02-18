专家紧急呼吁全港戴口罩惟高官带头不戴被嘲“何不食肉糜”

香港大学微生物学系讲座教授袁国勇的研究团队在医学杂志《柳叶刀（刺针）》发表文章，指出按研究分析，新型肺炎病毒在家庭群组内传播的潜伏期约3至6日，未来数天可能是阻截病毒由内地带到本港的最后机会，呼吁香港全民戴口罩以及经常用酒精搓手。港大感染及传染病中心总监何栢良亦紧急呼吁全民要戴口罩抗疫，但香港特首林郑月娥最近公开露面都刻意不戴口罩，甚至有局长还以“22日不戴口罩为民省用”而自豪，遭到批评与社会民情脱节，犹如叫人“何不食肉糜”。

广告 继续浏览后续

袁国勇和何栢良的团队在文章进一步提到，在一个家庭群组个案发现，有83%家庭成员染上新型病毒，当中更有成员未到过武汉或湿街市，与患病家人同住数天后出现病征，显示新型冠状病毒有高度传染性。香港或澳门等任何一个国际城市，都容易成为另一个武汉或2003年时爆发沙士的香港。



文章亦提及，人传人可能会在医院或有到过武汉的家庭中出现，建议延长学校农历新年假期直到情况稳定，避免有曾经返乡的内地学生将病毒带回校园。医院亦应增购测试剂、防护装备，以及相关的治疗药物，并需预备足够数量的隔离病房应付疫情。



但香港高官对专家的肺腑之言却是置若罔闻。特首林郑月娥16日曾分别到元朗的少年警讯中心、深圳湾口岸以及玛嘉烈医院传染病中心视察抗疫工作，并了解前线人员的工作情况。除了在到访医院的时间外，她于整个行程中包括到访深圳湾口岸时都没有戴上口罩。



林郑月娥在公开场合除了自己拒绝戴上口罩，甚至还一度表示如果有不需要戴口罩的政府官员被她抓到，“戴了口罩也要他脱下来”。中国人官场流行上有好者下必甚焉，劳工及福利局局长罗致光之流可说是一个为官的典范。



罗致光日前在网志称，自己过往22天没有去人多的地方，回政府总部上班全部都是自行驾车，没有乘公共交通工具，“一片口罩都没有用过，间接是悭（节省）了给有需要用口罩的人”。有评论嘲讽罗局长此说犹如当年的“何不食肉糜”，因为不少劳动阶层没能力雇用司机开车上下班，每天都要在“人多的地方”挤地铁、挤公车。罗局长竟出此言反映港府高官们完全不了解民情，跟晋惠帝不知民间疾苦可说是不分伯仲。



网媒立场新闻上述的评论还进一步指出，作为劳工及福利局局长，理应关注低下层劳工同弱势社群嘅福利，但他到底有没有想过全香港的劳工、蚁民，都是迫不得已要搭地铁、要挤巴士去上班？有多少清洁工、扫地工在街上工作？就算在办公室上班的白领，都是绝无仅有好像罗局长那般的坐诺大一个人的办公室？



电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅