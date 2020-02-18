林郑两度感激祖国“大力协助”在日本订旅巴疏散邮轮港人

特首林郑月娥18日举行记者会，内容重点是两度感谢祖国“大力协助”在日本预定旅游巴士，疏散钻石公主号游轮上的港人。香港已派出一支特遣队前往横滨，分批接载滞留船上的350港人回港。在此之前，美国、加拿大、澳洲等国家已经先后接载船上国民返国。

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由于船上至少454人感染可致命的武汉肺炎，停靠日本横滨的邮轮“钻石公主号”，已变相沦为“疫区”，而日本要求船上乘客隔离两周的时间，明日（19日）届满，港府从明日开始派包机，接载滞留的350名港人回港，惟他们抵埗后，须立即被送往新界火炭骏洋邨强制检疫14天。



林郑今（18日）在记者会上指，港府的包机明日会抵达东京羽田机场，抵达和起飞时间均已确定，但最终能否顺利回港，仍要视乎日本政府能否在明日完成检疫落船的港人。



林郑在记者会上两度感激中国驻日大使“大力协助”，包括在当地预订旅游巴，声称“现在日本要订这种旅游车服务相当困难”。



目前未悉特区政府是否仍然按照“行之有效的既定程度”，以“价低者得”的招标方式预定日本旅游巴士而遭到“相当困难”。最低限度，根据香港NOW电视新闻报导，港府是因为按照上述行之有效的既定程度在全球搜购口罩而致铩羽而归，林郑早前亦承认采购口罩工作“不很成功”。



林郑在记者会上又指，港府根据4名专家意见，认为邮轮乘客回港后，一律要到火炭骏洋邨隔离营强制检疫14天。她呼吁在隔离营附近的居民要“包容”和“放心”，形容邮轮乘客并非患者，出入隔离营会专车接送，他们亦不会随意出入。



至于滞留湖北的2000名港人何时能回港，林郑称重视他们，但由于“湖北”已封城，各地交通均已停顿，包括高铁，很难短期内接他们回港。



港府拒绝对大陆访客封关，但却在港九新界多区设立隔离营和病毒指定诊所，遭到多区街坊市民反对，最近一连多日来都出现反政府游行，政府则一如既往派出大批防暴警察镇压。例如在新界粉岭都晖明邨，政府在事前毫无谘询社区下改为隔离营，罕有地激起蓝丝和黄丝居民联手抗争。晖明邨大堂其后更起火，终令政府让步。林郑今回应记者提问时，不忘再次抹黑“暴徒”破坏粉岭晖明邨隔离营，扬言若火炭骏洋邨都被破坏，政府已无后备方案，安置须隔离的人，即使政府已觅地兴建临时隔离营，但亦需时。

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