首批港人获准离开钻石公主号 港府包机抵日本

暂有52名香港人第一批获准离开钻石公主号油轮，其中45人表示愿乘港府的包机返回香港。钻石公主号邮轮最初因一名港人确诊新冠病毒而被困横滨海上，后来又查出50多名港人感染。今天日本当局允许大约500名检测阴性且隔离14天的人离船。

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据香港电台报道，首批获准离开钻石公主号邮轮的港人，在本港时间今晚约10点在日本横滨下船，岸边身穿全套防护装备的人员为他们登记资料。然后这些香港人会乘旅游巴到东京羽田机场，明天凌晨乘专机回港，预计明早6时抵达香港机场。



据香港当局说，在钻石公主号上的350多名香港旅客中，有50多人被确诊感染新冠病毒，另有30多名紧密接触者。而表示愿意坐港府包机的超过230人，16人拒绝。暂有52人获准下船，45人会坐明天凌晨的包机返港。



香港入境处处长曾国卫说，目前并未收到包机要接载内地居民，强调全部是香港居民，他说有拒绝坐包机返港的人士，表达希望继续在日本的行程，他预计明天可下船的人会比较多，期望明天可接走余下的人士，否则会再安排包机。



港府周二发声明表示，香港派出第二批36名接机人员带同所需防护装备，下午出发前赴日本东京，会合日前抵达当地的30人先遣队，为周三接载钻石公主号上的港人返港的行动做准备。



美国嘉年华公司(Carnival Corp)旗下的钻石公主号自2月3日起停在横滨海，进行隔离检疫。因之前，一名在香港下船的男子被验出感染新型冠状病毒。船上3700人当中，有超过540人被验出感染新冠病毒，其中许多人已被送至日本医院隔离治疗。乘客中约半数为日本人。

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