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首批滞留“钻石公主”106港人返抵香港后直接送往隔离

钻石公主邮轮上首批获撤离的106个港人，今早从日本乘坐包机抵达香港机场后，立即登上旅巴前往隔离营。 © （香港政府新闻处图片）

首批在钻石公主邮轮上滞留的106个港人，今早（20日）搭乘包机从日本飞返香港，抵步后旋即登上中巴送往火炭骏洋邨的检疫中心，接受为期14天的隔离。目前尚有大约200个港人仍然滞留日本，部分仍在游轮上未获准登岸横滨，另外部分则在日本医院接受治疗。