首批滞留“钻石公主”106港人返抵香港后直接送往隔离
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首批在钻石公主邮轮上滞留的106个港人，今早（20日）搭乘包机从日本飞返香港，抵步后旋即登上中巴送往火炭骏洋邨的检疫中心，接受为期14天的隔离。目前尚有大约200个港人仍然滞留日本，部分仍在游轮上未获准登岸横滨，另外部分则在日本医院接受治疗。
今早大约8时30分，国泰包机CX8543在香港国际机场着陆后，身穿保护衣、戴上口罩和手套的工作人员先进入机舱，其后乘客陆续步出，他们戴上口罩、身上挂有粉红色识别牌，在停机坪步上旅游巴。船上确诊感染武汉肺炎的港人增至55名，其紧密接触者有33人，只能留在日本医院，归家无期。
其中一名返港的港人在羽田机场离境时告诉南华早报：“我很担心滞留在船上时会感染到病毒，过去两个星期我每天晚上都难以入睡，我想这次我们终于可以离开了。”另一名船上的港人说：“飞返香港意味我很快可以见到我的家人了，虽然我们还要经过隔离，但起码觉得我们的距离接近了很多。”
有下船的港人指，原本未知自己的检测结果不可以下船，准备睡觉，到晚上邮轮职员告知，当地卫生部门已有检测结果是呈阴性，即使在未收到船公司所签发的下船证明亦可以下船。有港人对可以离开邮轮感到开心，指船上每日有几十人感染，下船前几日船长没有任何报告，只能透过新闻得知船上情况；亦有港人指，船上广播混乱，晚上叫全部港人下船，但下船后才知要检测结果是阴性才可上旅游巴，结果又要回到船上。有港人说，对能够回港觉得松一口气，但有同行朋友需要留在日本医院，感到担心。
钻石公主邮轮自从2月4日停靠横滨港后，即被日本当局进行消毒隔离，直至19日为止，船上3600个乘客中，至少有621人受到感染，当中包括53个港人。香港政府的第二辆包机将在20日晚上离开东京飞返香港。
保安局局长李家超见记者时，指机上88名乘客持特区护照，其余18名乘客持其他护照，稍后入住火炭骏洋邨隔离营。截至19日晚，增至55名港人在船上确诊，其33名密切接触者均会留在当地医院，并有入境处人员协助。目前有约200名仍在当地的港人欲乘搭包机，约20名港人仍未决定。他指下午会有另一架包机，目标是今日内接载所有港人返港，但港府都会准备第三架包机。李家超在开首发言时，先多谢国泰派出包机和中国驻当地大使协助，最后多谢日本政府和驻港领事协助。
多名记者追问，为何外交部称包机乘客包括“中国旅客”，甚至连无线新闻都报道机上有“内地人”，但港府却称“无听闻”机上乘客有非港人。李家超未有正面回应，仅称整个包机安排经外交途径取得，如有人道理由等需要，而包机亦有空位，也应接载澳门、内地及台湾人。他承认有其他政府曾查询，若包机有空位，可否接载非港人，但对方未提出请求。
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