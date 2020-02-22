疫情影响消费香港逾千餐厅关门失业率或升至4至5%

香港劳福局局长罗致光22日出席电台访问时承认立法会财务委员会昨天通过政府申拨的300亿港元防疫抗疫基金并不足够，只是处理最急最快的情况。他表示策略大方向主要为“撑企业保就业”，希望帮助企业，令员工保住饭碗，但承认没有硬性规定雇主如何运用资助，又重申健康人士毋须戴口罩，吁市民避免去人多地方、减少社会接触，减低口罩使用量。

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统计处日前公布，去年11月至今年1月经季节调整的失业率为3.4%，较去年10至12月升0.1个百分点。罗估计在疫情之下，预期失业率将难免升至4%至5%，至于是否再攀升则视乎疫情是否能迅速受控。



香港餐饮联业协会会长黄家和提前表示，预料下次公布的餐饮业失业率数字达6.5%。他又预计，最坏情况下会有逾千间食肆因而结业。黄在一个电台节目上表示，在1月时已有逾100间食肆暂停营业或结业，也有食肆要求员工放无薪假，早前已公布的餐饮业失业率升至6.5%，反映行业情况恶劣。



罗称他称各行各业最大压力仍是租金，而300亿即使未惠及所有人，“但对其他营运人士来说，见到政府都有所行动，希望带出讯息给社会，齐心一起面对疫情。”至于未来经济挑战，他称财政司司长周三宣读财政预算案会有交代。



罗致光又重申，“如果人人都戴口罩就不行”，使用量追不上产量：“你看我没戴，每次我都轻描淡写引述世衞组织的讲话，没病的人唔不用戴”。他指香港每周耗用5000万个口罩，日用700万个，“反而好多有病的人就不戴”。对于被指22日不戴口罩之言论不接地气，罗称：“我明白社会的看法，我自己的看法就是这样。你可以避免去人多地方、减少社会接触，可以不用戴就不要戴。”



特首林郑月娥一直坚持不戴口罩，甚至在多次巡视社区时仍然拒绝戴上口罩，营造香港疫情已有好转的假象，香港政府不少官员亦跟随老板作风，标榜不戴口罩为荣，尽管包括港大专家呼吁由于疫情目前正处于关键时刻，港人必须要戴口罩出外，不能掉以轻心。



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