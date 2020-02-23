明知有人中招钻石公主乘客仍跳舞狂欢共晋自助餐

钻石公主号邮轮乘客最早被发现感染武汉新病毒肺炎的，是一名在2月2日在香港被测试确诊的一名船上的乘客，纽约时报报道，香港当局宣称在当天已经立刻通知邮轮，而钻石公主邮轮方面则表示在2月3日才接到香港“正式的证实”，而在当天傍晚通知了船上的乘客。然而，根据纽约时报引述船上的乘客报道，当天晚上船上的舞会节目仍然继续到晚上11时，而翌日一众乘客和工作人员还一起共晋自助餐，共用餐具器皿，大家都以为接受测试延误一两天就可以下船离开。

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纽时的报道形容，没有人在那个时候了解到，他们所搭乘的钻石公主邮轮，犹如化学实验室的培养皿（petri dish），一个病毒培养皿，最终导致接近700人受到感染，成为武汉以外，单一最大的“疫区”。



报道指，2月3日傍晚当船长通知乘客他们需要接受病毒测试才可下船时，船上还有各式各样的节目。到了11时左右，乘客被劝告返回他们的房间。当邮轮抵达横滨港时，医疗人员上船进入逐个房间为乘客测试体温和其他病症包括咳嗽。



在测试船上乘客之际，邮轮当局取消了原定的活动，但乘客仍然在甲板上相互接触交谈，在自助餐的餐桌前排队轮候食物，他们共用桌上的勺子和夹子，以及盐巴和胡椒粉。



报道指，很多乘客那个时候都以为他们很快就可以下船，顶多耽误一两天。到了2月5日，他们还有很多人一起共晋早餐。船长这是透过对话机告诉乘客，截止当时为止，已有10个人被确诊患上武汉新病毒。乘客被告知需要立即返回房间，自行隔离14日。



报道指，为数2666个乘客这个时候才醒觉，他们之前几天所做的事，有哪些会让他们受到感染。他们想到一起共晋自助餐的情形，难怪有人一直提醒他们要饭前洗手，但卫生习惯人人不同。他们也开始提出疑问，为什么明知有乘客受到感染，但仍然开放自助餐的供应。



他们然后越想越怕，之前的艺术品拍卖会、下午茶节目、问答游戏晚会、搓麻将等等，现在想来都带有恐怖的色调。报道引述来自加州的医疗社工、52岁的阿兰纳说：“回想一切，每一件事都让人忧心不已。”



报道引述公主号的一名发言人说，船上工人一直都定时使用“可以30秒内杀死冠状病毒”的清洁卫生消毒剂。



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