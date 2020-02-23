第三批港人从钻石公主撤退仍有百人留日回程未定

接载钻石公主号邮轮上的香港居民的第三班政府包机，已于今晨6点几抵达香港。今次包机有5名港人，他们已乘坐专车前往骏洋邨的检疫中心接受14天检疫观察。连同早前的两班包机，港府至今合共将195人送回香港，其中193人是香港居民，另外两名是澳门居民。

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目前尚有70名确诊感染武汉肺炎港人，以及30名紧密接触者港人仍在日本，这批人已安排或正安排转到陆上隔离，但未有回港时间表。政府今日会再派10名人员去日本支援他们。



保安局、衞生署及入境处在机场召开联合记者会表示，三次包机共将193名香港居民及2名澳门居民送返香港，目前在日本有70港人确诊，另外有约30人为密切接触者，曾国衞表示，由于未有确实名单，密切接触者人数可能相差10人，而今日将再派10人前往日本跟进有关工作，会视乎情况决定是否再派人前往。



入境处长曾国卫23日早上从日本随机抵达机场举行的记者会上表示，当局一定会跟进仍留在日本的香港人，一定会照顾他们，认为未来工作仍然繁重。又说今次撤离行动有很多突发及不确定因素，如果安排上有不理想的地方，请大家多多包涵。



负责带领今次撤离行动的定员，除曾国衞之外，保安局副局长区志光和大部分特遣队成员亦于今日完成任务随机返港。



第三班国泰包机23日清晨6时之前抵达香港国际机场，当局派出人员上机检查之后，政府安排的旅游巴，在7时开始接载5名港人至火炭骏洋邨隔离。



之前两班包机合共接回188名香港居民返港，连同自行乘搭其他航班回港的20名人士，现时已入住火炭骏洋邨接受检疫的钻石公主号乘客共有208人。截至昨日，钻石公主号乘客中共有634宗确诊感染武汉肺炎，其中68人（现增至70人）为香港居民，他们正在当地医院就医。入境处有数名职员留在日本，继续为仍在当地接受治疗的香港居民提供协助。



另外，日本当局昨日已安排所有属于感染个案紧密接触者的乘客，包括约30名属紧密接触者的香港乘客，到陆上检疫设施继续检疫，由最后接触确诊个案起计14天，当局正跟进他们返港的可行方案，但他们必需对检测结果为阴性，并没有出现相关病征及身体状况适宜登机。



日本政府一直只容许已检测并证实未受感染的乘客离开邮轮，但共同社报道，日本厚生劳动相加藤胜信昨日自爆，钻石公主号已下船人当中，有23人未接受病毒检测。他承认出现失误，表示会深刻反省失误。加藤胜信续称，邮轮上已乘包机回国的外国中，有25人确诊，包括18名美国人、六名澳洲人及一名以色列人。区志光表示，正跟进当中有没有香港居民。



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