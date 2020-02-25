湖北包机僵局未解两岸单点突破血友病童与母亲昨晚返台

湖北台胞第二架包机僵局来没有化解，但两岸已经单点突破。受困湖北省荆门市，针药疗效即将届满的台湾血友病少年小宇及母亲马女士，昨天(24日)深夜搭乘从成都起飞的长荣航班返抵台湾。台湾舆论怀疑武汉官方24日突然宣布解除封城措施后三小时又撤销，是刻意让有需要的外地人离境，但这种揣测并没有获得证实。

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据了解，两岸运作让小宇和母亲两人，跳脱包机的唯一途径得以脱困返台，已经私下运作了一个星期。



武汉官方是在昨天(24日)中午宣布，武汉封城措施有条件「解封」，允许因生产生活、特殊疾病治疗及滞留武汉的外地人员可以出城。但三个小时后，武汉官方又发出新的通告，宣布前项「解封」的通告无效。



居中大力协助小宇返台的湖北荆门市台商协会会长简俊男透露，湖北省各地封城之后，出入各城市必须先取得防控指挥部盖章的通行证，量好体温后，才能开车上高速公路，整整一个星期，他都在打电话联络沟通。



他们是在23日深夜11点15分开车从湖北荆门市出发，经过重庆，24日上午10点20分抵达成都机场，单趟行程超过一千公里，两位司机轮流开车。他们上路的时间，实际上比解封的时间早12小时以上。



有白血病的小宇必须每周打一剂「双特异性单株抗体药物」，以预防出血。本来他和母亲被安排在武汉台胞返台第一班包机，因路途遥远，来不及搭乘，将名额让给他人。但台湾独派在网络批评说，大陆安排特权陆配搭乘包机，挤下白血病童。



这几天因为两岸为包机事宜争论不休，独派反过来攻击小宇的母亲马女士离婚再婚，说她们一家都是中国人，藉此削弱包机的正当性，为蔡英文政府解套，与统派媒体互相攻击。



事实上，小宇的父亲是台湾人，母亲是大陆配偶，小宇在台湾出生长大，他和母亲都取得台湾身分证，没有离婚再婚的事，这次是因为小宇已经九年没有到大陆探亲，外公身体不好，因此母亲在春节期间带他回老家探视，却遇到封城受困。



台湾总统蔡英文日前宣布，未来湖北受困台胞返台包机，必须完全比照「横滨模式」，意思是比照台湾从钻石公主号撤侨的模式，由台湾派华航包机，派医护人员检疫，名单要先确认等。但昨天小宇和母亲搭乘一般航线班机返台，同机还有四十一名旅客。



台湾疫情中心宣布，未来从武汉返台的台胞，一律和血友病少年和母亲一样，「采不同形态的包机方式回台，例如指定航班，并派遣医护人员前往协助穿戴防护措施」。这是不是等于受困湖北的台胞979人可以化整为零，搭乘一般航线班机，坐在最后面的空位和其他旅客隔离？有待台湾官方更明确的说明。



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