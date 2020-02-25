香港25日起禁非港人从韩国入境并筹备包机武汉接人

由于南韩疫情急转直下，香港当局采取迄今最严厉及果断的措施，向南韩发出红色旅游警告，从今日（25日）早上6时开始，禁止由韩到港的非香港居民入境，包括在早前14天到过韩国的非香港居民；在此同时特区政府表示正在筹备包机接载滞留在湖北省一个多月的港人回家。目前大概有2700港人滞留湖北，首批包机将会接载滞留重灾区武汉市的450港人，另加有特殊需要的四类人士，包括孕妇、严重病患、急需进行手术或治疗者，以及应届文凭试考生，但实际成行时间仍需与大陆有关部门磋商。

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南韩直至25日为止，已经有接近900人确诊，鉴于疫情的急促恶化，港府决定由25日早上6时起，采取上述果断措施。保安局李家超指目前有10多团港人在韩国，涉及300多人。



对于为何今次措施与早前对大陆人士不同，被质疑涉疑歧视韩国到港的人士，出席同一记者会的食物及衞生局局长陈肇始指，港府一直有为内地的疫情进行风险评估，并以此决定封关措施力度。又指早前已封闭部份关口，令往返内地的人流大幅减少，强调在减少人流及社区爆发风险都有做工作。



陈肇始又表示，所有由韩国抵港人士，从25日起，将要接受港口衞生科评估，若有症状将须隔离。即使没有症状都须接受14天强制检疫，如有病征便要接医学监察。当局亦会密切留意日本及意大利的疫情，以决定会否改变政策。



李家超承认，坐包机导致交叉感染的机会是必然存在，但当局会研究方法将机会减至最低，又指日本包机的经验对今次湖北包机安排很有帮助。



专研韩国文化的中大社会科学院全球研究课程助理讲师钟乐伟告诉苹果日报，今次港府对全韩封关，实质对韩国籍人士影响有限，“似系（港府）姿态多于实用”，因源头仍可确切追踪，反驳指若以确诊宗数暴增计算风险，“之前大陆湖北武汉发病更重，特区政府那个时候应用同样措施去做”，反驳政府今次应对南韩和对内地疫情爆发有着双重标准。



此外，对于滞留湖北2000多港人一直不闻不问的港府，在疫情爆发一个多月，以及在一名滞留武汉的77岁港人感染新病毒肺炎死亡之后，终于计划筹备包机接载港人返港。



政制及内地事务局长聂德权在24日举行的记者会上，交代包机接回滞留湖北省的港人的细节。聂称，理解不少滞留湖北省的港人希望早日回港的意愿，港府已与大陆部门联系，决定安排包机分批接载滞留的港人回港，港府将采取联合行动，包括保安局、食衞局长、衞生署及入境处，入境处处长曾国衞亲自处理包机事宜。



聂德权指港府会首先撤离滞留武汉的450名港人，至于湖北省其他地方的紧急个案如孕妇、病患、急于进行手术及应届文凭试考生，亦可望乘坐首批包机回港，但实际情况仍需视乎有关人士的身体状况，经专家确定他们是否适合出行。



至于首批包机何时起行，聂德权指仍需与湖北省政府商讨，强调会争分夺秒、尽快做。他又指现时港府接获湖北省2700名港人求助，他们分散在37个城市，因此必须分批回港，“接如此多人返港风险一定有，要防止他们在返港途中交叉感染，要将风险减至最低”。



这次港府要等到一名77岁的湖北港人上周因感染武汉肺炎不治身亡之后，才决定派出包机，立法会议员尹兆坚炮轰港府的动作慢了十拍，令滞留湖北港人受苦，“简直是没有人死还不会做事的地步”。他反问为何每一次都要等到事件失控，政府才有行动？封关如是，钻石公主号又如是”。他批评特区政府失职，完全没有关注港人的安危。



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