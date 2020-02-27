疫情下香港有个2万人居住的孤岛只有一家超市

如果乘坐飞机来香港，坐车出城必然会经过青马大桥，就在青马大桥附近，有个小岛名叫马湾，岛上有个居住2万人的小区，但在疫情之下，居民已经尽量减少离开这个“世外桃源”，不过全岛只有一家超市，马湾区区议员谭凯邦告诉苹果日报，目前岛上居民出城的数量大跌，“超市天天大排长龙，大家为物资奔波”。

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马湾确实是个香港罕见的小区，岛上有一个以宗教主题“诺亚方舟”的公园，岛上生活非常讲究环保，汽油车辆不能驶入，仿若一个世外桃源，平日居民主要靠穿梭巴士出岛。



但谭凯邦说：“按区内居民承办商巴士给我的数据，出入岛的乘客量大跌，居民留在岛里，故大家很依赖岛上的物资供应。但岛上只有一间超级市场，超市好几天都大排长龙，大家也为物资奔波。”



由于马湾被塑造成环保小岛，属于24小时限制车辆区域，任何车辆包括私家车及旅游巴士，如没有获得运输署发出的禁区许可证也不可驶入；货车则只能在早上十时至下午四时进入小岛。故岛上居民非常依靠网购、岛上唯一的连锁超市，及街坊间的物资供应。



报导引述居民表示，岛上的需求失衡，“人人一味抢（购），收银姐姐说有人买了六包米，也听闻有人囤积厕纸和米。过去两星期都要排队两三个小时，我家里只余下一卷厕纸，知道今天不用排队才前来购买。”也有家庭主妇指：“一有货就给人抢掉，市面抢购的漂白水和消毒液，这里全都缺。其实没疫症的时候还好，马湾居民可以出葵芳、青衣买，现在有疫症，大家不敢出市区，就依赖马湾这唯一的超级市场。”



谭凯邦指：“这两个星期，看到大家发挥小岛情义，互相帮助；体现‘分享有余，相争不足’。”他在区内的议员办公室，也放了一大盒纸箱，里面全是口罩。“这批口罩都是马湾街坊捐给我们的，托我们交给区内有需要人士。”而区内一向也有分享物资的传统，“大家惯了有多余物资，便会放在各个住所的座头（保安的位置），有需要就来取。譬如在facebook说好给口罩19座C陈太，她便会落楼拎。这些交收文化是多年来建立的。”



报导指，世外桃源变成抢购小岛后， 一班居民决定自己马湾自己救。由2月15日开始，岛上居民逢周六都有举行互助活动，如免费派发漂白水和口罩给有需要人士。发起派发漂白水的米线店店主高智伟指：“街坊在这里买不到漂白水，由马湾出去特意买一桶，对长者或行动不便的街坊来说较吃力，故才有这活动。上星期派了三桶漂白水，街坊拿器皿来，取些漂白水回家，做基本清洁。我和供应商相熟，他们供货较稳定，不用街坊捱炒价。漂白水本来就不是高价钱货品，但在疫情下变了又昂贵又缺乏。 ”



米线店隔壁的土耳其咖啡店也有派发口罩给老人家、医护人员及长期病患者，店主Grace表示：“很多人说买不到口罩，我便尝试问问土耳其拍档，看看能否在土耳其找些口罩回来。好难找，最初是找基本五十片一盒的口罩，但都给人抢购掉，最后找了这款质量较好的口罩，功效等于N95。”

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