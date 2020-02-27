香港每人派钱1万“暗藏杀机”捆绑警察钜额260亿预算

林郑月娥政府为了挽救只有个位数的支持率在26日公布的新年度财政预算案中，宣布向每一名18岁以上的香港永久居民派发一万元（港币，下同），但财政司陈茂波所宣读的预算案原来“暗藏杀机”，内中捆绑了香港警察新年度钜额260亿元的预算。包括公民党杨岳桥在内的香港民主派立法会议员已经表明不会支持捆绑警察预算在内的整份预算案。

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不过民主派这次的政治表态并没有实质意义，因为自从政府取消多名民主派议员资格之后，立法会已正式成为政府的“橡皮图章”，陈茂波的预算案必将得到通过，目前唯一的障碍就是民主派可能施展拉布战术拖延通过预算案。



根据陈茂波宣读的预算案，香港警队2020年至21年度总开支预算达到257.89亿元，较19至20年度原来预算大增51.07亿元，亦较修订预算增加21.99亿元。立法会议员公民党的陈淑庄指，警队开支预算为其他8个纪律部队的总和，巿民应衡量是否值得。财政司司长陈茂波下午于记者会时被问到会否捆绑一同表决时，表明无意将部份拨款抽出独立处理。



此外，警队预算薪金开支会增加至181.78亿元，分别较上年度原来和修订预算增加20.14亿元和14.99亿元；津贴为2.79亿元，亦较上年度原来预算增2300万元；工作相关津贴为1.84亿元。警队新增2542个非首长职位至3.579万个，同时增加1个首长级职位至74个。换言之，巩固林郑政权的“枪杆子”人数将增加到接近3.6万人。



警队“一般部门开支”亦出奇地急增，2018至19年度实际开支及19至20年度修订预算均约18亿元，20至21年度预算却倍增至40.60亿元。“专门用途的物料及设备”预算亦达6.12亿元，是19至20年度原来预算的2.91倍，修订预算的2.04倍。警队亦将更换6辆装甲车，每辆预算金额为1277.6万元，有关拨款申请将捆绑《2020年拨款条例草案》，一同提交立法会。



公民党党魁杨岳桥质疑“民困未纾、警暴未除、管治失败，派1万又如何？”形容向市民“回水（回馈）”1万是港府对于过去8个月“打市民、学生、老人家”的赎罪，亦不足以解决当前的经济困境，并指任何人期望可以回水挽民望是“痴人说梦”，只有五大诉求真正落实，才可真正解决民间对港府的不满。



杨岳桥指，今次预算案“魔鬼在细节”，“大赢家系警察”，称政府有意将焦点放在回水1万元，但同时大增警方津贴，“如果陈茂波将警察（拨款）由成个预算案剔除，你（政府）唔使指拟公民党乃至成个民主派会支持”，该党建议将1万元的津贴分拆审议，透过抗疫基金直交财会审议，让市民尽快收到津贴。



民主党主席胡志伟亦批评，预算案向18岁以上人士划一派发1万元的抗疫津贴，海外和内地生活的港人都有受惠，但在港生活、18岁以下的香港人却不包括在内，质疑没有应对纾缓市民经济压力的目标，只有被政府选择的行业获大幅资助，不被选择的行业所得资助“湿湿碎碎（小恩小惠）”，认为未有做好补漏拾遗。



胡志伟又怒斥政府无视社会在反修例后对警方的质疑，在维持社会治安预算开支中更换6部装甲车，与反修例后的民情对立，指预算案尽管回应社会部份诉求，但无法回应社会大部份矛盾。他指该党会待政府回应才作最后决定，声言政府若拒绝补漏，民主党不会支持。泛民在立法会未过半数，即使全投反对票，也不能否决预算案。



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