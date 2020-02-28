林和立：港府拘捕黎智英等为秋季立法会选举做准备

香港壹传媒创办人黎智英及民主党杨森、工党副主席李卓人2月28日一早遭警方重案组多名探员分头上门拘捕。他们因涉嫌参与25019年8月31日的反修例游行而被捕，他们被控非法集会罪名，根据香港公安条例第18条，非法集结其中一个定义就是“凡有3人或多于3人集结在一起”。黎智英同时又被控恐吓记者。

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对此香港政治评论员林和立先生认为这是港府秋后算账的开始，他向法广表示，黎智英，李卓人与杨森经常批评政府，这是政府打击异己的举动。香港政府利用港人都在关注新冠疫情不太关注政治的时候乘机采取行动。类似的拘捕活动在今后的几个月内还将继续出现。不过，他们三人是否会被判刑还需由法院来决定，而不是特区政府来决定。

对他们提出的指控都是一些小事。



他认为港府是在为今年秋季举行的立法会选举做准备，特区政府试图以打击反对舆论为建制派增加机会。





2019年8.31游行，是2019年接近八个月来的反修例大规模街头运动中最血腥和火爆的示威活动，当天警方发射了241发催泪弹、92发橡胶弹、1发布袋弹、10发海绵弹。在晚上维多利亚公园，更有便衣警察乔装年轻黑衣示威者被识破，心虚情怯下向天开真枪实弹。



但当晚太子车站事件却被指是警方暴行最大的污点，国际特赦组织就单独指出，警察在太子站的执法远低于国际标准，其表现突显出成立独立调查委员会的必要。





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