香港传媒大亨黎智英被捕引发国际关注

香港传媒大亨黎智英今天2月28日早晨在香港家中被捕。他被指控在去年参加8.31亲民主派大游行。当时香港警方以安全为由没有批准那场游行。黎智英的被捕引发国际社会关注。媒体纷纷报道。

广告 继续浏览后续

据法广驻香港特约记者甄树基报道，2月28日一早警方重案组多名探员分头上门拘捕了黎智英和两名香港泛民主派人士，前民主党主席杨森，及前工党立法会议员李卓人。



黎智英是壹传媒的创办人和苹果日报老板。他也是罕见的，敢于公开支持民主运动，反对北京当局控制的香港大亨之一。



据法新社今天发自香港的报道，黎智英和另外两位资深民主派人士将在5月5日出庭受审。黎智英被指控参加的8.31集会有数十万人参加。那次集会是为纪念5年前要求全民普选的雨伞运动。最终8.31集会演变为一场激进抗议者与警方的暴力冲突。此外黎智英还被指控在2018年参加中国89天安门惨案的追思会时，恐吓一名记者。香港去年6月爆发反送中运动，要求民主改革，谴责北京控制香港。运动的激烈和暴力程度空前，被视为1997年香港回归以来的最严重政治危机。



另据港媒报道，黎智英，杨森和李卓人被捕后，在今天中午获保释，离开警署。据香港电台报道，香港警方称，逮捕黎智英没有政治目的。



纽约时报指出，香港媒体大亨因在去年的亲民主抗议中所起的作用而被捕，他因对中国的激烈反对而为人所知，其被捕是对香港独立媒体的又一个打击。该报还指出，黎智英是香港精英阶层中的罕见人物，他愿意与北京对抗，旗下的壹传媒集团发行《苹果日报》——一份受欢迎的亲民主报纸和网站。



作为一名公开支持民主运动和反政府抗议的香港著名商人，黎智英的独特地位使之成为受北京支持的人士时常攻击的目标。黎智英的被捕正值香港应对抗议运动和如今冠状病毒暴发的双重冲击之际。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅