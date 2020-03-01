国泰不抵疫情冲击 要求雇员继续无薪休假 为期3个月

香港国泰航空公司在新冠病毒疫情冲击下，因往返中国的许多航班被取消，陷入严重的经济困境。为抢救企业，该公司采取大幅紧缩措施，包括要求27000名在香港的雇员从今天3月1日开始，继续无薪休假，直到6月底，为期3个月。

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国泰航空公司因武汉爆发新冠疫情，原指望在中国春节客流高峰期间增补收益，不但没有实现，反而取消了90%往返中国的航班。不仅如此，国泰航空飞往国外的航班也缩减了30%。



其实国泰员工已经处于无薪休假：在2月5日，国泰航空公司总裁邓健荣通过网络视频讲话，要求一线员工和高级管理人员都支持公司采取的无薪休假措施。他在视频中解释说，由于新冠病毒疫情，公司经历了有史以来最困难的春节假期，而且不知道这种局面会持续多久。他表示，公司经济已面对关键节点。面对这种不确定性，公司需要自保。他不排除公司还会采取其它措施的可能性。



国泰航空公司强制雇员继续无薪休假三个月，被认为无助于改善公司雇员与资方的紧张关系。去年香港反送中抗议期间，国泰航空公司在北京当局的压力下，解雇了包括总经理在内的多名雇员。原因是这些雇员曾公开支持香港民主派捍卫自由，反抗北京当局的抗争运动。



此外，亚洲其他航空公司也要为本次新冠病毒疫情付出沉重代价。据射箭策略（Archery Strategy Consulting）咨询公司的说法，2003年航空公司因萨斯疫情减少收入60亿美元，这一次的损失将翻倍。





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