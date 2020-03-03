疫情冲击香港：失业率至少升到4-5%   1月零售额跌逾两成

香港经济备受武汉肺炎疫情冲击，1月疫情曝光，香港当月的临时估计零售销货价值已跌至378亿港元(下同，折合约43.6亿欧元)，按年下跌21.4%，跌幅略高于市场预期。影响之下，零售业要求员工放取无薪假或裁员，而零售管理协会调查显示，近半会员企业本月会继续裁员，最多公司表示会裁员5%。劳工及福利局长罗致光亦表示，香港失业率至少会升到4至5%。

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长期处于充分就业状态的香港，2003年受沙士(中国内地称「非典」)疫情冲击时，失业率一度攀升至历史高位的8.7%，劳福局长罗致光今(3日)早出席电台节目时表示，难以估计失业率会否高于沙士时期，但起码会达到4至5%。他续称，2003年之前没有让中国内地人民轻易来港的「自由行」，零售业以本地消费为主，但自去年年中至今，包括自由行在内的游客人数大跌，每天减少人数高达十多万，令饮食、零售等行业大受影响。

根据港府统计处2日公布数据，今年1月临时估计零售销货价值跌到378亿元，按年下跌21.4%，是连续十二个月下跌。当中，珠宝首饰、钟表、药物及化妆品成为重灾区，按年分别大跌41.6%及32.3%；不过，由于市民抢购日用品和副食品，超级市场类别继续成为逆市奇葩，1月超市销货价值录得按年一成增长，创近八年新高，而有关升幅主要是因为物品价格提升所致。

政府发言人表示，受疫情影响，2月份访港旅游业「近乎停顿」，消费相关活动造成「严重干扰」，零售业环境更为严峻，政府会密切留意情况，以及其对整体经济及就业市场的影响。

受到去年下半年社会运动和今年初的疫情冲击，零售管理协会主席谢邱安仪估计，今年上半年整体零售额跌幅将在三至五成左右，倘若成真，是有零售数据公布以来最大的半年跌幅，反映零售业目前情况相当严峻。。

她引用协会之前所作统计调查指出，大约有56%受访会员指将在3月放取无薪假期；另有约45%受访会员称会在本月裁员，其中六成称会裁员的公司，裁员比例最多指会裁员5%，亦有裁员比例达10至30%之间的。

谢邱安仪又说，没有访港旅客支持，即使疫情过后，亦不足以令本地零售业出现V形反弹，估计业界正进行调整，预计营运规模缩减幅度约在一至两成之间。

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