荷籍旅客和尼泊尔男生因反修例示威被控纵火、袭警 还柙监狱候审

反修例运动牵动众多港人参与，但当中亦有外籍来港者。上周六（29日）的「8.31事件」半周年悼念演变的警民冲突中，有四人昨被提堂，当中包括被控纵火的荷兰籍旅客和被指袭警的尼泊尔裔在港学生。四人均不获准保释，还柙监狱看管，以便警方进行进一步调查，在四月和五月时再次提讯。

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警方在上周六的警民冲突中拘捕115人，当中，荷兰籍的31岁男子De Bruin Edgar Willem Asrt和42岁报称任职采购经理的邓振强同时被控纵火，控方指二人当晚在旺角山东街与洗衣街交界向一个燃烧中的垃圾桶投入纸张，损毁垃圾桶，之后逃走，被附近警员截获。被告暂时毋须答辩，案件则会押后至4月27日再讯，以便控方检视二人的手提电话及翻查相关闭路电视片段。法庭拒绝二人保释，还押候讯。

控方在西九龙法院指出，De Bruin Edgar Willem Asrt以访港旅客签证入境，以便在香港幼儿园任教，其签证将于5月到期。纵火罪名一旦成立，最高监禁十年。

至于被控袭警的19岁尼泊尔裔学生钮卓晖，现正就读职业训练局。控方指，当晚在旺角奶路臣街近弥敦道交界处有十多名示威者以砖块、雨伞、水樽向执勤警员施袭，造成他身上多处瘀伤，手肘疑有骨折，警员并一度拔抢示警。有片段拍摄到被告当时疑用水樽掷向该名警员，并用一支两米长的竹枝指向他。案件押后到5月11日再讯。

昨(2日)午同时被提堂的，还有17岁中学生庄通才，他被指1日凌晨在旺角花园街与豉油街交界将雨伞投入一个正在燃烧的垃圾桶，非法用火损坏该垃圾桶，遭当场拘捕，并搜出防火手套、生理盐水等物品。案件将押后再讯。

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