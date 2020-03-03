迟美国逾月 滞鄂533港人明起获包机接返港 八成滞留港人仍未有归期

香港政府将于明(4日)天起一连两日派出四班包机接载滞留湖北的533名港人回港，只占滞留湖北港人的两成。上述时间不单止比最早从湖北武汉撤侨的美国迟一个多月，甚至比接载滞留在邮轮上的港人回港时间还要迟两星期，有评论认为，原因既与北京的中央政府期望控制疫情在湖北和武汉而不批准各地省市从武汉撤人有关，亦是香港特首林郑月娥只知领会中央精神而不为港人争取的结果，反映她只知「一国」、不管「两制」。

广告 继续浏览后续

现时在湖北的港人有2700人，明、后两天包机接回的共有533人，当中440人在武汉，另外93名港人则是因为有特殊需要而须尽快返港、分居在湖北省内其他地方的港人，包括22名需要返港接受治疗及手术的病患、14名孕妇及11名应届文凭试考生。统领行动的政制及内地事务局局长聂德权今(3日)早表示，会有专车到省内其他地方接载他们到机场乘机。

食物及卫生局长陈肇始表示，回港人士须先通过健康评估，其后由登车出发至进入候机大堂，全程须先后接受至少四次体温测试，一旦有征状，将不准登机；随机将有医护同行。抵港后将送往检疫中心检疫及隔离14日。

港府一直否认迟迟不安排包机接港人回港是有政治考虑，强调是因为检疫措施缺乏，未有条件「撤人」，不过，时事评论员刘锐绍向本台表示，港府迟迟不用包机接港人回港肯定有政治考虑，他指出，武汉疫情十分严重，北京政府为求「不播毒」，于是一刀切地把人和病毒一起困在湖北和武汉，这是总体政策；另外，北京亦要保护中国的面子、外交和整体气氛，故政治上亦不能让各省市从湖北和武汉接人回省，这是有传媒指「中央不批香港(撤人)，以免其他省市仿效」的说法的来源。

他续称，但问题主要根源之一是香港特首林郑月娥，她只知领会中央精神，甚或错误领会而不为港人争取，之前有拒绝「封关」以阻截病毒流入香港，后有不建议用包机接回滞留港人。他透露，莫说用包机接人回港，即使是风险及层次更低的专家到武汉交流，林郑月娥也拒绝通过。

他形容，林郑月娥是「上有精神，下有精神病」。武汉爆发新型肺炎以来，香港已累积确诊100人受感染，官员昨天承认，已属小型爆发，但港府仍然拒绝「封关」，甚至要求抵港中国内地旅客须在家居强制检疫14日，亦阻不了内地人来港，行政长官林郑月娥今早宣布包机安排时透露，需要接受家居检疫14日的来港人数趋升，但原因各异，故此更不能「封关」，强调人数增加虽为监控隔离工作带来压力，但仍在承受范围。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅